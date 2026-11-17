CS Dinamo Bucureşti, campioana ultimului deceniu din handbalul masculin românesc, a învins-o pe AHC Potaissa Turda cu scorul de 44-34 (24-12), luni, în deplasare, într-un meci din etapa a opta a Ligii Zimbrilor.

Potaissa Turda - Dinamo 34-44

Andrii Akimenko a marcat 7 goluri pentru campioni, Haniel Langaro 5, iar Ionuţ Nistor, Mads Lenbroch şi Andrei Buzle au reuşit câte 4 goluri.

Portarul Ionuţ Iancu a avut 11 intervenţii.

Alexandru Alin Ghivil a marcat 7 goluri pentru Potaissa, iar David Andrei Comănici a înscris 6 goluri.

Este un record de goluri marcate (44) pentru Dinamo într-un meci din acest sezon, după ce zilele trecute campioana a învins-o pe Teutonii Ghimbav cu 41-25.

”Dulăul” Branko Vujovic a ieșit pe targă în primele minute ale meciului, urmează Champions League pentru Dinamo

”HANBDAL. Victorie clară la Turda. NEXT: meciul din EHF Champions League de la Lisabona

🏆Liga Națională, etapa 8

💥Potaissa Turda – Dinamo 34-44 (12-24)

Am reușit un meci solid și ne-am impus clar în fața celor de la Turda, la capătul unei partide gestionate excelent.

Prima repriză a început sub semnul echilibrului, lupta fiind dusă cot la cot. Însă, am știut să speculăm perfect minutele de inferioritate numerică ale adversarilor în faza de atac, transformând superioritatea în avantaj pe tabelă.

În plus, defensiva a funcționat bine, iar Ionuț Iancu a fost de netrecut în poartă, bifând 11 intervenții.

Acolo s-a creat diferența decisivă, iar gazdele de la Turda nu au mai reușit să revină în meci, în ciuda eforturilor din repriza secundă.

Iancu, Bellahcene – Vujovic, Nistor 4, Dedu 2, Buzle 4, Martins 2, Valdes 3, Lenbroch 4, Alex Pascual 3, Grbic 3, Makuc 3, Langaro 5, Akimenko 7, Carvalho 2, Militaru 2.

🔜Ne îndreptăm atenția către meciul din Portugalia de joi, din Champions League, unde vom juca prima partidă din acest Main Round, de la 21:45, împotriva celor de la Sporting Lisabona.

Meciul va fi difuzat live pe Digi Sport și Prima Sport 📺

🙏Un gând pentru jucătorul nostru, Branko Vujovic, ieșit pe targă în primele minute ale acestui meci.

Vom reveni cu noutăți în curând!”, a punctat CS Dinamo București.

Clasamentul din Liga Zimbrilor

1. CS Dinamo Bucureşti 14 puncte (8 jocuri)

2. CS Minaur Baia Mare 11 (7)

3. SCM Politehnica Timişoara 10 (7)

4. CSM Bucureşti 10 (7)

5. CSM Vaslui 8 (7)

6. ACS HC Buzău 8 (7)

7. AHC Potaissa Turda 8 (8)

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Foto: Mihaela Bobar / AHC Potaissa Turda