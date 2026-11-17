Mihai Stoica, Florin Cernat și Alin Stoica au părăsit gruparea roș-albastră, iar Lucian Filip a fost trimis la echipa secundă. În schimb, la FCSB au ajuns Mihai Pintilii, Costin Curelea, Bogdan Costicea. De asemenea, Gigi Becali a anunțat că și Ionuț Luțu va ocupa o funcție în cadrul clubului, dar și Lukasz Szukala și Raul Rusescu.

Basarab Panduru, nedumerit după numirile lui Szukala și Rusescu la FCSB

Basarab Panduru a avut doar cuvinte de laudă la adresa lui Lukasz Szukala și a lui Raul Rusescu, noii angajați de la FCSB. Cu toate acestea, fostul fotbalist nu înțelege care va fi rolul celor doi la clubul patronat de Gigi Becali.

Raul Rusescu va fi conducătorul academiei roș-albaștrilor, în timp ce Lukasz Szukala va ocupa postul de director sportiv, loc lăsat liber de Florin Cernat. În același timp, Gigi Becali a declarat în cadrul unei conferințe de presă faptul că prima sarcină importantă a celor doi va fi să găsească fotbaliști pentru perioada de mercato de iarnă, lucru ce l-a surprins pe Basarab Panduru.

”În prima parte am înțeles că sunt scouteri, și Szukala și Rusescu. După aia am văzut că mâine e prezentare, că Rusescu va fi șef la Academie, iar Szukala, team-manager. Acum ce înseamnă team-manager.. să te uiți la jucători.. Nu știu ce înseamnă team-manager! Ce face un team-manager? Te uiți la jucători, că așa a zis, nu? Ce faci tu? 'Nu faci nimic! Atunci uită-te la jucători de dimineață până seara'.

Mi se pare că sunt doi oameni ca lumea. Rusescu a început și el meseria de expert și a făcut-o destul de bine, are opinii, s-a situat destul de bine. A părut serios, vezi progres. Szukala mi s-a părut întotdeauna un om foarte serios. E liniștit așa”, a spus Basarab Panduru la Prima Sport.