Cristi Chivu s-a revoltat în fața jurnaliștilor: „Doar în Italia se poate întâmpla”. Vestea primită

În ciuda succesului de pe teren propriu, Chivu a fost întrebat dacă Marcus Thuram are calitățile de lider necesare pentru a-l înlocui pe căpitanul Lautaro Martinez, accidentat de pe 13 octombrie. Thuram a marcat golul de 2-0 contra lui Como.

Cristi Chivu, scut în jurul lui Marcus Thuram

Atacantul „nerazzurrilor” a fost aspru criticat în presa italiană după înfrângerea din derby-ul cu AC Milan (1-3) din runda precedentă. Cristi Chivu a răbufnit în fața jurnaliștilor, protejându-și jucătorul.

„Doar în Italia se poate întâmpla ca uneori să fie pus sub semnul întrebării un jucător precum Marcus Thuram. A demonstrat că are calități de lider și a acoperit foarte bine absența lui Lautaro.

Suntem fără Lautaro de șapte, opt meciuri, iar atacanții au fost mereu disponibili și au răspuns prezent, cu excepția situațiilor în care au avut febră sau au vomitat”, a spus Cristi Chivu, potrivit jurnalistului Daniele Mari.