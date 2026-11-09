Cristi Chivu s-a revoltat în fața jurnaliștilor: „Doar în Italia se poate întâmpla”. Vestea primită

Cristi Chivu s-a revoltat în fața jurnaliștilor: „Doar în Italia se poate întâmpla”. Vestea primită Serie A Sursa foto: Imago Images.
Emanoil Ursache
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Inter Milano a învins-o pe Como, scor 2-0, în etapa a 11-a din Serie A, însă Cristi Chivu nu a avut deloc o conferință de presă ușoară la finalul partidei. 

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Din articol

În ciuda succesului de pe teren propriu, Chivu a fost întrebat dacă Marcus Thuram are calitățile de lider necesare pentru a-l înlocui pe căpitanul Lautaro Martinez, accidentat de pe 13 octombrie. Thuram a marcat golul de 2-0 contra lui Como. 

Cristi Chivu, scut în jurul lui Marcus Thuram

Atacantul „nerazzurrilor” a fost aspru criticat în presa italiană după înfrângerea din derby-ul cu AC Milan (1-3) din runda precedentă. Cristi Chivu a răbufnit în fața jurnaliștilor, protejându-și jucătorul. 

„Doar în Italia se poate întâmpla ca uneori să fie pus sub semnul întrebării un jucător precum Marcus Thuram. A demonstrat că are calități de lider și a acoperit foarte bine absența lui Lautaro.

Suntem fără Lautaro de șapte, opt meciuri, iar atacanții au fost mereu disponibili și au răspuns prezent, cu excepția situațiilor în care au avut febră sau au vomitat”, a spus Cristi Chivu, potrivit jurnalistului Daniele Mari.

Cristi Chivu

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Marcus Thuram, aproape de prelungirea contractului cu Inter

Tehnicianul român a primit însă și o veste bună. Marcus Thuram își va prelungi contractul cu Inter Milano, după cum informează Fabrizio Romano, citat de fcinter1908.it

Marcus Thuram a ajuns la Inter în iulie 2023, iar de atunci a adunat 154 de meciuri, 57 de goluri și 36 de pase decisive. Thuram a câștigat Serie A de două ori, respectiv Coppa Italia și Supercupa Italiei o dată. El a ajuns, de asemenea, alături de „nerazzurri” până în finala Champions League din 2025.

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