Ce i s-a întâmplat lui Andrea Compagno, în ultimul an, e demn de o dramă fotbalistică, în adevăratul sens la cuvântului!

Pe 18 octombrie 2025, în meciul Jeonbuk – Suwon (2-0), fostul golgheter al FCSB-ului le-a trăit pe toate. Cu bune, dar mai ales cu rele. În acel meci, care l-a făcut campion în Coreea de Sud, italianul a deschis scorul, apoi s-a accidentat și a fost schimbat după 35 de minute. După partidă, când colegii săi erau în sărbătoare, Compagno a primit un verdict crunt: ruptură de ligamente încrucișate! Adică, cea mai gravă accidentare din toată cariera sa.

Andrea Compagno, primul gol după 1 an și 21 de zile!

După eventul realizat în sezonul trecut, cu Jeonbuk, la care a contribuit cu 18 goluri, totul s-a schimbat pentru Compagno. În rău! Antrenorul care i-a dat aripi, Gustavo Poyet, a plecat, clubul a adus alți atacanți, ca să compenseze pierderea lui Compagno pe termen lung, iar echipa a avut un sezon 2026 departe de nivelul celui în care a realizat eventul.

După ce a stat pe tușă, între octombrie 2025 - august 2026, și a ratat 28 de meciuri oficiale ale echipei sale, atacantul italian s-a chinuit să prindă minute, la Jeonbuk. În august, a fost folosit în trei partide succesive, dar apoi a dispărut din lot pentru alte zece meciuri! A revenit pe teren abia pe 24 octombrie. De atunci, Compagno a început să aibă apariții constante pentru Jeonbuk.

Ieri, în a patra sa prezență pe teren din octombrie încoace, Compagno a trăit momentul mult așteptat. Pentru că, după 386 de zile, a simțit, din nou, bucuria marcării unui gol. În meciul Gangwon – Jeonbuk (3-2) din play-off-ul campionatului sud-coreean, Andrea a fost titular după 1 an și 21 de zile. Și a avut nevoie de doar 9 minute pentru a-și trece numele pe lista marcatorilor.

Compagno a deschis scorul după ce a transformat un penalty. Imediat după ce a înscris, italianul a „turbat“ de bucurie, ca-n vremurile sale bune de la FCSB. Semn că această reușită a însemnat o mare descătușare pentru el după perioada dificilă prin care a trecut, în ultimul an.