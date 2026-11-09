VIDEO Ionuț Cojocaru, golgheter în Malta! Atacantul împrumutat de Farul a înscris din nou și se luptă pentru titlu

Ionuț Cojocaru, golgheter în Malta! Atacantul împrumutat de Farul a înscris din nou și se luptă pentru titlu Stranieri
SPORT.RO
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Sezon foarte bun pentru român la Sliema Wanderers.

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Ionut CojocaruSliema WanderersFarul ConstantaValletta FCMalta
Din articol

Atacantul român Ionuţ Cojocaru (23 de ani) a marcat un gol pentru Sliema Wanderers, care a învins-o pe Valletta FC cu scorul de 2-0, duminică seara, pe teren propriu, într-o partidă din etapa a 12-a a campionatului de fotbal al Maltei.

Cojocaru a marcat al doilea gol al gazdelor (55), după ce belgianul Anthony Limbombe a deschis scorul (27).

Cojocaru, 5 goluri în 9 meciuri la Sliema, care stă bine în play-off

Atacantul Farului, club care l-a împrumutat în Malta, a fost integralist şi are 5 goluri marcate în 9 partide pentru Sliema.

În clasament, pe primul loc se află Valletta FC, cu 25 de puncte, urmată de Marsaxlokk, 21 puncte, Sliema, 21 puncte, etc.  

Aceasta a fost prima etapă din play-off (Top Six), notează Agerpres.

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