Atacantul român Ionuţ Cojocaru (23 de ani) a marcat un gol pentru Sliema Wanderers, care a învins-o pe Valletta FC cu scorul de 2-0, duminică seara, pe teren propriu, într-o partidă din etapa a 12-a a campionatului de fotbal al Maltei.
Cojocaru a marcat al doilea gol al gazdelor (55), după ce belgianul Anthony Limbombe a deschis scorul (27).
Cojocaru, 5 goluri în 9 meciuri la Sliema, care stă bine în play-off
Atacantul Farului, club care l-a împrumutat în Malta, a fost integralist şi are 5 goluri marcate în 9 partide pentru Sliema.
În clasament, pe primul loc se află Valletta FC, cu 25 de puncte, urmată de Marsaxlokk, 21 puncte, Sliema, 21 puncte, etc.
Aceasta a fost prima etapă din play-off (Top Six), notează Agerpres.