Atacantul român Ionuţ Cojocaru (23 de ani) a marcat un gol pentru Sliema Wanderers, care a învins-o pe Valletta FC cu scorul de 2-0, duminică seara, pe teren propriu, într-o partidă din etapa a 12-a a campionatului de fotbal al Maltei.

Cojocaru a marcat al doilea gol al gazdelor (55), după ce belgianul Anthony Limbombe a deschis scorul (27).