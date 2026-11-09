În acest context, Gigi Becali a răbufnit și a anunțat că ori se va ocupa el de transferuri, ori va angaja pe cineva să preia atribuția respectivă.

Răspunsul lui Mihai Stoica pentru Gigi Becali

Mihai Stoica, responsabilul pentru transferurile de la FCSB, i-a răspuns patronului său. I-a transmis că pentru el ar fi o ușurare să nu se mai ocupe de mutările de la fosta campioană a României.

„De acord. Poate că am standarde greșite, dar jucătorii pe care i-am remarcat când am fost în Portugalia și am văzut sute de jucători, au fost intangibili. Să emiți verdicte, să spui că asta va juca, nu ai de unde să știi.

Justin de Haas, fundaș central. Devenea liber de la Famalicao. Am discutat, am întrebat ce condiții sunt. Salariu de șapte cifre. E foarte mult, dar bine, OK, 900.000 salariu. Dar un milion la semnătură, comisioane, nu știu ce. Am zis că nici nu pot veni cu propunerea asta. A ajuns la Valencia.

La Aymen Boutoutaou, efectiv, urmărindu-l atât de mult am crezut că este jucătorul care poate face diferența la noi. Așa l-am văzut eu. Pe Ofri Arad la fel, l-am văzut capabil să aducă un plus. A fost căpitan de echipă în Champions League. Oricine are răbdare să vadă play-off-ul dintre Kairat și Celtic, tur-retur, 210 minute... A fost unul dintre protagoniști. Jucător foarte bun, dar probleme cu accidentări, din una-n alta.

Clar că este vina mea și la Aymen, și la Arad. Dacă nu joacă... Eu am spus jucătorii pe care i-am propus și de care am fost convins că vor aduce un plus.

Stoica: „Am avut așteptări mai mari de la mulți jucători”

Apoi, sunt jucători pe care toată lumea în România îi aprecia: Eddy Gnahore, Meriton Korenica, Karlo Muhar. Jucători importanți în Superligă, cunoscuți de toată lumea. Dennis Politic, căpitan de echipă la Dinamo.

Singura chestie pe care pot să mi-o asum, să spun că am un plus și eu aici, este că i-am spus lui Gigi: «Cred că vom rezolva regula, Ricci Pădurariu va fi jucător de nivelul ăsta». Copilul chiar este un plus anul ăsta. În rest, ce să spun? Am avut așteptări mai mari de la mulți jucători.

Nimeni nu știe ce jucători ar fi fost capabili să vină, să se adapteze, să fie foarte buni și la noi. E adevărat că Gigi a spus că nu-l interesează, că puteam cheltui oricât, numai să aducem. Eu n-am găsit jucători de care să fiu sigur. Uite, am găsit unul care am crezut că va fi vedeta echipei și nu este, patronul este nemulțumit de evoluțiile lui. Nu am ce să fac.

Fiecare vede fotbalul în felul lui. Pentru mine ar fi o foarte mare eliberare să nu mă mai ocup de transferuri! Gigi va decide asta. Ar fi o mare eliberare, pentru că nu vedem la fel. Am avut o perioadă foarte lungă în care am nimerit foarte mulți jucători, începând cu Ghionea și Nicoliță, continuând cu Dică și Thereau. Eu nu consider niciodată că Elton a fost un eșec. Unii spun că a fost chiar mare «flop».

Mai departe, ce să zic? Ce văd eu și mi se pare bun, nu putem ajunge acolo. Chiar dacă Valencia e la retrogradare în Spania, nu ne putem bate cu ei”, a declarat Mihai Stoica, la televiziunea Prima Sport.

„Le-am zis să ia jucători, le-am dat bani, n-am nici oameni care să ia jucători. Urmează să mă ocup eu personal, să aduc eu jucători sau să angajez oameni care să aducă jucători” - au fost cuvintele lui Gigi Becali.