Un patron din Liga I se revolta: "Luat dintr-un somn adanc, Gino ne spune ca nu e nevoie de VAR"

Liga I nu va beneficia de tehnologia video in arbitraj nici in sezonul viitor.

Gino Iorgulescu, presedintele LPF, spune ca e nevoie de timp si de bani pentru implementarea tehnologiei video in arbitraj, cu toate ca avea acelasi discurs si in urma cu un an.

Liga I nu va beneficia de VAR nici in sezonul viitor.

"Hai ca nu suntem noi ultimul campionat din lume care nu are VAR", a concluzionat presedintele LPF, dupa discursul prin care anunta ca va face o solicitare catre FRF ca arbitrii sa fie trimisi la specializare.

Valeriu Iftime, revoltat



Presedintele de la FC Botosani spune ca explicatiile lui Gino Iorgulescu sunt "niste prostii".

"Ce instructaj trebuie pentru VAR? E o prostie! Conduci nave cosmice? Ce ii trebuie unui arbitru? Ce e mare stiinta? Trebuie doar sa vrem."

"Presedintele (Gino Iorgulescu), luat dintr-un somn adanc, spune ca nu avem nevoie de arbitraj video si trebuie bani. Fiecare echipa poate da bani din drepturile TV. Eu zic ca ne trebuie VAR", a spus Iftime.

FC Botosani a fost invinsa aseara de Dinamo, in Stefan cel Mare, scor 1-0.