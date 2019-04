DINAMO 1-0 BOTOSANI | Rednic a mai facut o victima: 3 jucatori de el, dati afara! Continua TESTELE, Dinamo se reinventeaza pentru titlu! Reactia lui Rednic

Algerianul Ait-Atmane pleaca din Stefan cel Mare. Rednic spune ca despartirile ar putea continua. A intrat intr-o noua faza de evaluari. La anul vrea echipa de titlu la Dinamo.

"Nu puteam sa facem spectacol, am schimbat 4 titulari fata de meciul trecut. In situatia in care suntem, vrem sa terminam pe primul loc in play-out. Nistor e un jucator important, mi-as dori mai multi ca el in echipa. De aia castiga cei mai multi bani! Ait-Atmane va pleca, mi se pare normal sa nu mai intram intr-o negociere cu el. N-are niciun gol, nicio pasa de gol. I-am spus ca nu ma bazez pe el pentru sezonul viitor, iar in conditiile astea e normal ca el sa nu mai joace pana la finalul campionatului. Castiga 5000 de euro pe luna, daca am fi intrat in negocieri ar fi cerut mai mult, fara dubiu. O sa vedem in continuare, verificam solutiile pe care le avem la dispozitie pentru ca la anul obiectivele vor fi cu totul altele si trebuie sa stim pe cine contam si pe cine nu!", a spus Rednic la Digisport.