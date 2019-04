"Viitorul nu este Viitorul!" Mihai Mironica despre cum trebuie sa faca Romania pasul urmator in Europa, unde 'performanta nu se face cu banii castigati de un fotbalist in anii '90"

Complimente lui Gica Hagi. Nu e doar impresionant felul in care se exprima echipa sa pe teren.

Este impresionant si faptul ca, desi schimba formule de start, Viitorul nu scade in randament si face partide excelente.

Fara un buget deosebit, Hagi a reusit sa construiasca un lot bogat, cu multe alternative, cu un joc legat, o forta respectabila in Liga 1.

“Saracia” este inca un motiv de apreciere pentru performantele lui Hagi. Cu bani mult mai putini decat au forte precum CFR Cluj, FCSB sau Craiova, Viitorul a castigat campionatul, ce nu izbuteste Becali de 4 ani, si a devenit o prezenta constanta in play-off si in cupele europene.

Dar... Si a venit momentul lui “dar”. Nu vom face nimic cu “saracia” lui Hagi in cupele europene. “Saracia” lui, compensata de stiinta in Liga 1, nu e ceva de apreciat in cupele europene. Acolo, de cele mai multe ori, banii isi spun cuvantul. Sigur ca echipe romanesti si-au depasit conditia financiara de-a lungul anilor si Steaua, CFR Cluj, Rapid, Unirea Urziceni, Dinamo, Vaslui, Pandurii chiar, au facut performante remarcabile pentru limitele noastre financiare. Dar si aceste echipe au avut nevoie de un fundament de investitii pentru a izbandi in fata unor echipe mai bogate din Europa.

Suntem prizonierii faptului ca Hagi a fost cel mai mare jucator din istoria fotbalului nostru. Suntem fermecati de fraze de genul “Hagi si-a riscat averea in fotbal”, “Hagi creste tineri”. Dar asta e doar expresia unei gandiri mici, a unei viziuni limitate.

Fotbalul european este o uriasa industrie. Am ajuns sub Liechtenstein in privinta coeficientului european si acolo vom ramane cu astfel de lozinci usor paseiste. Viitorul nu este Viitorul. Viitorul in aceasta industrie este cel al capitalului masiv. Numai un fundament financiar solid ne poate face sa renastem in cupele europene.

La Milano, nu a venit vreun fost fotbalist de legenda “sa-si riste averea”. Au venit niste chinezi si astfel echipele istorice din Milano regasesc drumul spre Champions League. Niste chinezi anonimi, dar cu extrem de multi bani. Dar sa venim spre noi. Slavia Praga a fost preluata de alti chinezi si a ajuns pana in ditamai sferturile Europa League, dupa ce in optimi a eliminat un gigant precum Sevilla. Steaua Rosie Belgrad a ajuns pentru prima oara in grupele Champions League dupa 27 de ani de la inventarea acestui format doar cand a fost preluata de o companie gigant din Rusia. Fosta Videoton din Ungaria a uimit in acest sezon cu doua victorii cu PAOK-ul lui Razvan Lucescu, cu calificarea in grupele Europa League dupa eliminarile lui Ludogoret si Malmo, fiind preluata de o mare companie maghiara. Austria a inceput sa existe in fotbalul mare tot datorita unui gigant financiar care a preluat echipa din Salzburg. Acesta este drumul spre performanta in Europa, marele capital atras spre fotbal, eventual chiar strain. Stiinta lui Hagi este una deosebita, dar ea nu inseamna mare lucru fara sprijin financiar masiv.

Hagi vrea sa organizeze o potera care sa plece la UEFA si care sa-i convinga pe cei de acolo sa ne primeasca direct in grupele Champions League si sa ne dea niste zeci de milioane de euro. O idee caraghioasa. Cei din jurul nostru, cehi, unguri, bulgari, sarbi, austrieci, au inteles insa care este adevaratul drum. Atragerea partenerilor financiari puternici, atragerea unor mari forte financiare din afara granitelor respectivelor tari pot aduce calificarile in grupe sau mai departe si care sa fie apoi rasplatite cu bani de catre UEFA.

Hagi face apel la trecutul nostru glorios pentru a-i convinge pe cei de la UEFA sa ne lase in grupe. Steaua Rosie Belgrad a inteles ca nu poate trai din gloria trecutului si ca, prin banii unui gigant economic rus, poate regasi drumul spre fotbalul mare.

Hagi face o treaba excelenta la Ovidiu. E nevoie de el in fotbal. Dar fotbalul romanesc trebuie sa gandeasca si la scara mare. Acolo unde performanta nu se face cu banii castigati de un fotbalist in anii ‘90. Acolo e lumea marilor jucatori, si nu de fotbal. Te poti duce la cazino si cu 100 de euro in buzunar. Dar esti eliminat rapid, din primele tururi preliminare. Pentru marile meciuri de acolo raman doar cei care-si pot permite. Cei mai importanti oameni din fotbal sunt cautatorii de bani si nu cei de talente. Marea miza, calea spre performanta si obtinerea banilor europeni poate fi strabatuta dupa ce descoperim in primul rand mari jucatori financiari, si de-abia apoi de fotbal.