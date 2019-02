Un jucator a fost luat cu ambulanta imediat dupa finalul meciului Dunarea 1-1 FCSB! Ce s-a intamplat

Dunarea 1-1 FCSB, dupa un meci lipsit de spectaculozitate.

FCSB a remizat pe terenul Dunarii Calarasi, scor 1-1, dupa un meci cu multe faze incinse. Una dintre cele mai controversate faze au avut loc pe finalul meciului, la un duel dintre Balgradean si Dobrosavlevici.

Portarul FCSB-ului a sarit sa prinda o centrare, iar in aer l-a lovit cu genunchiul in spate pe fundasul Dunarii. Acesta a stat intins pe jos timp de 2 minute, pana in minutul 91, ridicandu-se apoi pentru a termina meciul. Imediat dupa fluierul de final, Dobrosavlevici a fost luat cu ambulanta chiar de pe teren.

Acesta a fost transportat la spital, pentru a i se face investigatii, parand ca se simte rau dupa contactul din zona rinichilor. Cel care l-a lovit, Balgradean, a declarat imediat dupa meci ca ii pare rau, dar ca fundasul Dunarii i-a spus dupa contact ca "este ok", insa starea acestuia se pare ca s-a inrautatit in doar cateva minute.