Asta e cea mai mare PROBLEMA la FCSB! "Nu rezista baiatul" De ce se poate lovi Teja in play-off

FCSB are un minus cand vine vorba de alcatuirea echipei.

Chiar daca s-a intarit cu trei jucatori in aceasta iarna, FCSB are probleme in ceea ce priveste portarii.

In aceasta categorie, Cristian Balgradean nu prea are inlocuitor. Andrei Vlad este al doilea portar, insa Helmuth Duckadam e de parere ca e nevoie de un aparator cu experienta.

"Se poate intampla o accidentare, este posibil orice, din pacate. Eu am mai spus si anul trecut ca m-am gandit la doi portari cu experienta, in cazul in care am fi mers in cupele europene. Dar si acum cred ca ar fi fost mai bine daca am fi avut doi portari cu experienta.

Acum cu Balgradean asta e marea problema! Pentru ca Vlad nu are meciuri in picioare si daca va intra la meciurile cu presiune, cum vor fi cele din play-off, nu rezista baiatul!", a spus Duckadam la Digisport.

Gigi Becali planuieste sa-l aduca in vara pe Razvan Plesca, de la Gaz Metan.