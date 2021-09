Un fost mare dinamovist, gata să-i ia locul pe bancă lui Bonetti! De ce crede că Rednic nu vine la Dinamo

Favorit să-i ia locul este Mircea Rednic, însă fostul dinamovist Florentin Petre este de părere că „Puriul” nu va veni în „Ștefan cel Mare” dacă nu i se va pune la dispoziție un buget de câteva milioane de euro.

Întrebat dacă ar prelua banca tehnică a „câinilor” în condițiile actuale, Petre a susținut că nu ar spune nu unei oferte venite din partea clubului alături de care a câștigat trei titluri de campion, ca jucător.

„Eu cred că dacă nu are responsabilitate și nu are câteva milioane puse deoparte nu vine. Vrea jucători care să facă diferența, Rednic nu o să vină la Dinamo dacă nu se poate bate la titlu. Eu aș veni la Dinamo, pentru că sunt la început de drum, aș putea să îmi risc cariera, toată viața mi-am riscat-o și am atârnat de un fir de ață. Dar antrenori ca Rednic și Olăroiu, nu cred că își permit să-și riște cariera”, a spus Florentin Petre la PRO X, în cadrul emisiunii „Ora exactă în sport”.

În momentul de față, Petre este antrenorul principal al Unirii Brăila (Liga 2), formație cu care a semnat în 2018. Tehnicianul de 45 de ani nu a semnat încă prelungirea contractului cu divizionara secundă și așteaptă acum o nouă ofertă din partea oficialilor clubului.

Ca fotbalist, Florentin Petre a îmbrăcat tricoul lui Dinamo din 1994, până în 2006, cu o pauză de câteva luni în 1995, când a fost imprumutat la UTA Arad.