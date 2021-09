Dario Bonetti, reacție după declarațiile lui Iuliu Murșean. Motivul incredibil pentru care nu s-a prezentat la antrenament

"Scriu acest lucru în numele și în numele clientului meu, dl. Dario Bonetti, antrenor la Dinamo 1948 București, pentru a clarifica situatia contractuală dintre părți.

La 14 septembrie 2021, clientul meu a fost contactat prin trasee scurte de domnul Mureșan și i s-a spus să nu meargă la bază pentru antrenamentul de după-amiază, deoarece fusese demis, fără nicio comunicare formală.

Pe 15 septembrie a fost contactat pentru semnarea acordului de reziliere consensuală. Nu este adevărat că nu s-a prezentat la teren pentru antrenamente.

Ceea ce aflăm astăzi despre absența sa de la cantonament nu este altceva decât o simplă încercare a companiei de a exercita dreptul de retragere fără a plăti nimic din cauza antrenorului, având în vedere eșecul de a obține semnarea rezilierii consensuale.

Deși am primit asigurări verbale de la Dinamo cu privire la irelevanța rezultatelor pentru primele douăsprezece jocuri (din care 2 victorii și 6 înfrângeri), clientul meu a fost informat despre demisia cu efect imediat, marți 14/09/21, fără să se conformeze cu formalitățile prevăzute de art. 8 din contract.

Domnul Bonetti își rezervă dreptul de acum înainte să acționeze în locurile corespunzătoare pentru deteriorarea imaginii în urma declarațiilor false ale domnului Mureșan lansate astăzi la o conferință de presă.

Domnul Bonetti a ieșit pozitiv la testul molecular din 17.09.2021 și îndeamnă efectuarea verificărilor pentru toți jucătorii și personalul de la Dinamo", se arată în comunicatul transmis de avocatul tehnicianului italian.

Iuliu Mureșan, atac furibund la Dario Bonetti



Oficialii lui Dinamo au luat decizia să se despartă de Bonetti după seria de cinci înfrângeri înregistrată de „câini” în campionat, însă contractul acestuia nu poate fi reziliat, deoarece italianul a plecat în țara natală.

"Sper ca Dario să semneze rezilierea amiabilă, pentru că este cel mai bun lucru pentru toată lumea și sper să înțeleagă acest lucru. Nimeni nu are nimic cu el și chiar vreau să-i mulțumesc pentru că a venit într-un moment foarte greu pentru Dinamo, cum am venit și eu. I-am propus lui Dario o reziliere amiabilă, pe care el nu a semnat-o. Deși nimeni de la club nu i-a spus să plece, el a plecat în Italia. Nu știu dacă revine, când revine. Deocamdată, el lipsește nemotivat de la muncă, ceea ce nu e bine.

Contractul cu el are și o clauză de reziliere unilaterală, atât din partea lui, cât și din partea clubului. Putem ajunge și la acea clauză, dar cred că are inteligența necesară să semneze rezilierea amiabilă. S-au blocat negocierile cu Bonetti. El a discutat foarte mult, dar nu cu persoane din club. Am văzut pe niște mailuri și pe whatsapp, dar nu a discutat nici cu mine, nici cu directorul sportiv de la club. Nu știu de ce face acest lucru, dar eu îl aștept să vină la București, să ne dăm mâna, să-și ia la revedere de la jucători", a spus Iuliu Mureșan în cadrul unei conferințe de presă.