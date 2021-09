Iuliu Mureșan, atac la adresa antrenorului pe care îl lăuda în urmă cu o lună: „Bonetti lipsește nemotivat de la muncă”

Locul lui Bonetti pe banca lui Dinamo va fi preluat de Sorin Colceag, secundul său.

„Cred că vă interesează mult telenovela care este în desfășurare cu Dario Bonetti. După partida groaznică pentru toată suflarea dinamovistă și pentru mine, după acea umilință cu FCSB, eu mă așteptam să-și dea demisia. Am pierdut 5 partide la rând, încă una înainte, adică 6 din 8, deci lucrurile e clar că nu mergeau în direcția dorită de nimeni, nici de Dario. Faptul că echipa nici nu se apără, nici nu dă gol... sper că s-a schimbat acum, de când l-am numit antrenor secund pe Sorin Colceag. Până nu rezolvăm situația cu Dario Bonetti, nu putem pune pe nimeni principal.

Sper ca Dario să semneze rezilierea amiabilă, pentru că este cel mai bun lucru pentru toată lumea și sper să înțeleagă acest lucru. Nimeni nu are nimic cu el și chiar vreau să-i mulțumesc pentru că a venit într-un moment foarte greu pentru Dinamo, cum am venit și eu. I-am propus lui Dario o reziliere amiabilă, pe care el nu a semnat-o. Deși nimeni de la club nu i-a spus să plece, el a plecat în Italia. Nu știu dacă revine, când revine. Deocamdată, el lipsește nemotivat de la muncă, ceea ce nu e bine.

Contractul cu el are și o clauză de reziliere unilaterală, atât din partea lui, cât și din partea clubului. Putem ajunge și la acea clauză, dar cred că are inteligența necesară să semneze rezilierea amiabilă. S-au blocat negocierile cu Bonetti. El a discutat foarte mult, dar nu cu persoane din club. Am văzut pe niște mailuri și pe whatsapp, dar nu a discutat nici cu mine, nici cu directorul sportiv de la club. Nu știu de ce face acest lucru, dar eu îl aștept să vină la București, să ne dăm mâna, să-și ia la revedere de la jucători”, a spus Iuliu Mureșan în cadrul unei conferințe de presă.

Mureșan îl lăuda pe Bonetti, în urmă cu o lună, pentru modul în care pregătește echipa

"Nu intră în ecuație (n.r. demiterea lui Dario Bonetti), antrenorul este bun. Lucrează bine cu jucătorii tineri, efectiv îi învață fotbal, în stadiul acesta suntem. Din păcate, plătim toți prin rezultate, nu suntem încă îngrijorați, pentru că suntem în primele etape și față de alte echipe care nu au nici 6 puncte, noi avem. Dar nu trebuie să ne oprim aici pentru că urmează o perioadă cu meciuri grele, dar noi vom crește de la meci la meci și cu fiecare antrenament. Să vedem dacă vom reuși să accelerăm această creștere a valorii și a nivelului jucătorilor", spunea Mureșan, în urmă cu o lună.

Mircea Rednic, favorit să preia banca lui Dinamo

„Puriul, favorit să-i ia locul lui Bonetti pe banca lui Dinamo. Rednic a fost la negocieri cu oficialii clubului din „Ștefan cel Mare” și a cerut ca Ionel Dănciulescu să vină alături de el, în funcția de director sportiv.

Pentru Mircea Rednic ar fi mandatul cu numărul cinci pe banca lui Dinamo.