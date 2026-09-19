Assad Al-Hamlawi a deschis scorul în minutul 29, apoi a reușit „dubla” în prelungirile primei reprize. Cicâldău a făcut 3-0 în minutul 57, iar Elisor a înscris de două ori, în minutele 69 și 87.

Marcel Pușcaș îl face praf pe Ronny Labonne: „Cel mai slab din Superliga”

La puțin timp după fluierul final, Marcel Pușcaș a analizat partida și a acordat note jucătorilor celor două echipe. Ronny Labonne a primit una dintre cele mai dure caracterizări.

„Labonne împunge mingea pentru 300.000 de euro. Zici că-i tacul de la biliard. LABONNE (4 - pentru că a transpirat) – Este cel mai slab fundaș lateral din Superliga. Întârziat în gândire, pasează cu piciorul de zici că-i tacul de la biliard. Uneori cu latul-călcâi devenit un procedeu marcă înregistrată. Mereu depășit, mereu împungând mingea. Ridicol, rudimentar. A fost schimbat la pauză cu Crețu. Mai bine nu intra în teren. A costat 300.000 de euro”, a scris Marcel Pușcaș în Fanatik.

Pușcaș are un trecut important la Steaua. A fost jucător al clubului în două perioade, iar între 1996 și 1998 a ocupat funcția de președinte. În perioada respectivă, Steaua a câștigat două titluri de campioană, o Cupă a României și o Supercupă.