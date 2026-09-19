Partida Lyon - Rennes, din runda a 5-a din Ligue 1, va avea loc sâmbătă, de la ora 21:45 și va putea fi urmărită LIVE pe VOYO Sport 1 și VOYO.

Lyon - Rennes, LIVE pe VOYO SPORT 1 și VOYO, de la 21:45

Lyon se află pe locul cinci în Ligue 1 și are opt puncte după primele patru etape. Echipa lui Fonseca vine după remiza din etapa trecută, scor 0-0, cu Paris FC.

De cealaltă parte, Rennes vine după succesul din runda trecută, scor 1-0, în fața lui Marseille și se află pe locul trei în campionat cu zece puncte în primele patru etape.

Ultima întâlnire dintre cele două formații a avut loc în luna mai a acestui an, iar atunci Lyon s-a impus cu 4-2.