LIVE VIDEO Lyon - Rennes, LIVE pe VOYO SPORT 1 și VOYO, de la 21:45: duel tare în Ligue 1

Lyon - Rennes, LIVE pe VOYO SPORT 1 și VOYO, de la 21:45: duel tare în Ligue 1 Ligue 1
SPORT.RO
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Lyon - Rennes este LIVE pe VOYO SPORT 1 și VOYO, de la ora 21:45.

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LyonRennesLigue 1
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Partida Lyon - Rennes, din runda a 5-a din Ligue 1, va avea loc sâmbătă, de la ora 21:45 și va putea fi urmărită LIVE pe VOYO Sport 1 și VOYO.

Lyon - Rennes, LIVE pe VOYO SPORT 1 și VOYO, de la 21:45

Lyon se află pe locul cinci în Ligue 1 și are opt puncte după primele patru etape. Echipa lui Fonseca vine după remiza din etapa trecută, scor 0-0, cu Paris FC.

De cealaltă parte, Rennes vine după succesul din runda trecută, scor 1-0, în fața lui Marseille și se află pe locul trei în campionat cu zece puncte în primele patru etape.

Ultima întâlnire dintre cele două formații a avut loc în luna mai a acestui an, iar atunci Lyon s-a impus cu 4-2.

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Malick Fofana a fost transferat de Sunderland de la Olympique Lyon. „Black Cats” au ajuns la un acord în valoare totală de 40 de milioane de euro, dintre care 35 de milioane reprezintă suma fixă, iar alte 5 milioane vor fi plătite sub formă de bonusuri. Lyon a păstrat și un procent dintr-un eventual transfer viitor.

Fofana a semnat un contract pe termen lung și va purta tricoul cu numărul 11. Sunderland are trei puncte după primele două etape din Premier League, iar belgianul ar putea debuta pentru noua sa echipă chiar sâmbătă, împotriva lui Brentford.

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