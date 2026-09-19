EXCLUSIV Nana Falemi cere un titular la FCSB: „E bun rău!”

Nana Falemi cere un titular la FCSB: „E bun rău!” Superliga
Ionut Stoica
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Universitatea Craiova - FCSB este LIVE TEXT pe Sport.ro, de la ora 20:30, în etapa a 10-a din Superliga.

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Ronny LabonneFCSBPetrolul PloiestiUniversitatea Craiovavali cretu
Din articol

După remiza cu Petrolul, scor 2-2, Nana Falemi a vorbit pentru Sport.ro despre problemele de la FCSB și a indicat o schimbare pe care ar face-o în primul „11”. Fostul campion al României consideră că Ronny Labonne trebuie să fie titular în banda dreaptă, în locul lui Valentin Crețu.

„Labonne îmi place. E mai bun decât Crețu. E bun rău Labonne. Mi-a plăcut în meciul cu Petrolul”, a spus Nana Falemi pentru Sport.ro.

Marius Baciu a mers pe varianta Labonne pentru meciul cu „U” Craiova

Labonne a ajuns la FCSB în această vară, de la SM Caen, pentru 100.000 de euro. Fundașul dreapta a prins rapid minute importante la campioana României și are șase apariții, dintre care cinci ca titular.

Marius Baciu a mers pe aceeași variantă în partida din această seară. Labonne este titular în Bănie, în timp ce Valentin Crețu începe meciul pe banca de rezerve.

Echipa de start de la FCSB: Târnovanu - Labonne, Dawa, Batubinsika, Pădurariu - Muhar, Arad - Cisotti, Drăguș, Korenica - Garita

  • Rezerve: Popa, Crețu, Gnahore, Fernandes, Toma, Boutoutaou, Radunovic, Stancu, Stoian, Popa
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