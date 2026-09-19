După remiza cu Petrolul, scor 2-2, Nana Falemi a vorbit pentru Sport.ro despre problemele de la FCSB și a indicat o schimbare pe care ar face-o în primul „11”. Fostul campion al României consideră că Ronny Labonne trebuie să fie titular în banda dreaptă, în locul lui Valentin Crețu.

„Labonne îmi place. E mai bun decât Crețu. E bun rău Labonne. Mi-a plăcut în meciul cu Petrolul”, a spus Nana Falemi pentru Sport.ro.