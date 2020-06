Un fost atacant de la Dinamo considera ce FCSB nu poate castiga titlul. "Imi mentin ideea, cred ca CFR are prima sansa"

Fostul jucator din Stefan cel Mare, Marius Niculae, considera ca echipa finantata de Gigi Becali nu poate castiga titlul anul acesta.

"Sageata" il pune la zid pe Becali despre care spune ca este responsabil de multe probleme din interiorul clubului atunci cand echipa nu are evolutii bune.

Dupa pararea lui, FCSB nu este nici macar a doua favorita la titlu. Principala candidata este echipa lui Dan Pestrescu, iar daca suporterii ar fi avut voie in tribune, Craiova ar fi fost un adversar redutabil.

"Imi mentin ideea, cred ca CFR are prima sansa pentru ca are un antrenor cu experienta, are liniste, are liniste din punct de vedere financiar, cred ca au prima sansa si vor castiga campionatul. Craiova era puternica prin publicul pe care il aducea la stadion, acum in lipsa publicului nu-i mai vad atat de bine, FCSB daca nu face un meci bun se produc probleme in interior, la CFR e liniste, e unul singur care taie si spanzura si acela e Dan Petrescu, jucatorii il respecta. Probleme financiare, din ce am vorbit cu Camora, nu sunt foarte mari. Ei au prima sansa", a declarat Marius Niculae pentru TelekomSport.

Niculae a evoluat 151 de meciuri in tricoul lui Dinamo. Atacantul roman a reusit sa inscrie 61 de goluri si a oferit 26 de pase decisive.