Marius Niculae a refacut o faza care l-a facut celebru acum 20 de ani. De la portocale a trecut la role de hartie.

Acum 20 de ani, Marius Niculae jongla cu portocalele in piata. In criza actuala a trecut la celebra hartie igienica. Ii invita la challenge si pe alti jucatori din Romania.



Niculae vrea sa jongleze si in 2040, dar inca nu stie cu ce. :) Fan al calatoriilor, fostul atacant a renuntat pe timp de criza si se protejeaz corespunzator.