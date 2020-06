Marius Niculae, SOCAT de obiceiurile lui Cristiano Ronaldo: "Era cam singurul care facea asta"

Marius Niculae si Cristiano Ronaldo au fost coechipieri la Sporting Lisabona in perioada 2001-2003.

Fostul jucator roman a povestit ca inca de atunci, portughezul avea obiceiuri mai bizare. In urma cu 20 de ani Cristiano Ronaldo nu era un brand, ci doar un tanar promitator, care peste ani a devenit unul dintre cei mai buni jucatori din istoria fotbalului.

Niculae a povestit despre modul cum se hranea lusitanul. Clubul portughez le asigura masa jucatorilor dupa antrenamente. Fotbalistii aveau acces la un bufet suedez, iar Cristiano manca mai intai desertul apoi restul felurilor de mancare.

"Cristiano Ronaldo este o industrie, are in jurul sau o armata de 20 de oameni, care se ocupa intregral de imaginea sa. Eu mai vorbesc cu prieteni comuni. De cativa ani, numerele sale de telefon sunt secrete. Abia poti da de el. Am vazut o stire, zilele acestea, despre sotia lui Lewandowski, de specialitate nutritionist, care povesteste ca Lewa ia mesele in ordine inversa caloric. Asta facea si Cristiano pe acea vreme, dar nu stiu cum facea asta. Ma gandeam ca e o superstitie a lui. El manca intai desertul, apoi celelalte feluri de mancare, daca mai apuca. Nu stiu daca a fost intamplare sau daca l-a ajutat cineva. Era cam singurul care facea asta. Pentru mine cel mai bun jucator din lume este Cristiano Ronaldo, iar Lionel Messi este din alta galaxie. Insa, cel mai complet jucator este Cristiano Ronaldo", a declarat fostul atacant roman pentru Look Sport

Marius Niculae a jucat 75 de partide in tricoul lui Sporting. Romanul a reusit sa inscrie 20 de goluri si a oferit 6 pase dicisive.