Eșecul de la Londra cu Newcastle (1-2), în etapa #26 din Premier League, i-a pus capac conducerii lui Tottenham, care a luat decizia de a se descotorosi de serviciile lui Thomas Frank.

La Spurs, danezul a bifat 38 de apariții pe banca tehnică în toate competițiile și a înregistrat o medie de 1,29 puncte pe meci, conform statisticilor transfermarkt.com.

Arteta, uluit după ce Tottenham l-a dat afară pe Thomas Frank: ”Veste foarte proastă. E un antrenor excelent”

Despre plecarea lui Frank de la Tottenham a vorbit și Mikel Arteta, antrenorul liderului Arsenal, care a admis faptul că danezul este un ”om extraordinar” și un ”antrenor excelent”.

În același timp, Arteta a explicat că rezultatele modeste dictează viitorul antrenorilor indiferent de circumstanțe.

”Sunt mereu vești foarte proaste când un coleg este dat afară. Thomas e un antrenor excelent, e un om extraordinar și a arătat-o și în acest sezon. Știm unde suntem, știm că responsabilitatea noastră este doar să facem performanță.

Câteodată, rezultatele ne dictează viitorul. Îi doresc tot binele din lume oriunde ar urma să antreneze”, a spus Mikel Arteta, citat de publicația britanică GOAL.

Rămâne de văzut pe cine va pune Tottenham pe bancă în locul lui Thomas Frank. Premier League se vede pe VOYO!