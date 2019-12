DJ Nicu | Marius Niculae s-a facut DJ in Dubai! Nu e primul fotbalist care face asta: lista impresionanta de vedete

Fostul atacant al nationalei, Marius Niculae s-a facut DJ la Dubai. Nu e primul fotbalist de top care face asta.

"DJ Nicu" - l-au numit fanii pe Marius Niculae dupa ce l-au vazut cum mixeaza la Dubai.Vieri, Mendieta si Djibril Cisse au devenit si ei DJ dupa ce s-au lasat de fotbal.



La 2.16 si 150 de kilograme, Shaquille O'Neal e cel mai mare DJ dintre sportivi. Si are concerte in toata lumea.



Niculae nu se plictiseste deloc dupa ce a renuntat la fotbal. Recent, el a sarit cu coarda elastica de la peste 230 de metri si a atins 120 de kilometri pe ora in caderea libera!