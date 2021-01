EXCLUSIV | "Contractul lui Harut nu ar fi fost valabil!" Cum isi propune FRF sa scape de contractele in alb 

Emilian Hulubei a comentat la Pro X 'telenovela' transferului lui Denis Harut la FCSB.

Presedintele AFAN a vorbit despre contractele in alb pe care unele cluburi le propun jucatorilor si a punctat faptul ca un contract, care nu este inregistrat in 45 de zile, nu are valabilitate.

"Practica asta, de a le pune jucatorilor pe masa contracte in alb, exista in Romania de ani de zile, dar aici intervine personalitatea si rationamentul jucatorului. Daca vrea sa semneze, semneaza si se lega poate pe viata de un club. Daca nu vrea sa semneze, nu semneaza si isi vede de cariera lui in continuare, asa cum s-a intamplat acum cu Harut.

Vulturar nu era agentul lui Harut. Fusese trimis de Botosani in cazul in care avea fotbalistul nevoie de el. Nu este obligatoriu sa fie asistat de un agent, putea sa fie asistat si de AFAN. A fost atat de sigur pe el, probabil, incat a preferat sa mearga singur.

Practica asta a contractelor in alb se poate combate prin refuzarea semnarii acelor contracte. E o intelegere intre parti, nu poti sa ii impui ceva unui fotbalist. Daca eu stabilesc cu un jucator sa incepem un contract peste 5 ani, nu este in regulament. Cand semnezi un contract ai obligatia de a-l inregistra in 45 de zile. Clar ca daca ai un contract care intra in vigoare peste 5 ani, nu este valabil, e simpla situatia.

Ar fi cea mai buna solutie ca aceste contracte sa fie inseriate. Au implementat aceasta masura de foarte multi ani italienii si spaniolii. Avand acum si platforma pe care o dezvolta FRF, unde se introduc contractele semnate, va fi greu sa mai apara contracte antedatate", a declarat Emilian Hulubei la Ora exacta in sport.

"Harut a fost discriminat!"



Presedintele AFAN a avut si un schimb dur de replici cu Valeriu Rachita, pe care l-a contrazis cu privire la conditiile de care beneficia Harut la Timisoara.

"In regulament scrie ca aveti obligatia sa respectati contractul, sa ii asigurati conditii de antrenament... Vreti sa va trimit filmari sa vedeti unde se antrena Harut? Se schimba intr-o baraca si se antrena singur pe teren, mai venea cateodata cate un preparator la el.

Jucatorul a fost trimis si discriminat pentru ca a refuzat diminuarea contractului. A avut si o perioada in care a fost accidentat si nu i s-a despagubit nimic, nimic.

Baiatul era obligat sa stea 8 ore la baza de pregatire, venea cu mancare de acasa si statea intr-o baraca. Daca alea erau conditiile pentru toti, aveati conditii de Liga a 6-a, nici macar de Liga a 4-a.

Nu stiu de ce ne mai certam acum pentru ce s-a intamplat atunci. De ce nu ati mers la TAS? Daca aveati dreptate, ati fi castigat", a conchis Hulubei.