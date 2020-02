Un dinamovist ar putea cumpara clubul de la Negoita daca-si vinde colectia de tricouri! Care este cea mai veche piesa a colectiei

Toata istoria lui Dinamo e adunata in casa lui Alexandru Anghel.

Un suporter dinamovist are o colectie impresionanta de tricouri. Cea mai veche piesa este din 1977 si suporterul spune ca tricourile au fost foarte greu de obtinut:

"Sunt niste tricouri imposibile, foarte foarte rare, foarte foarte vechi, erau foarte greu de obtinut. Este cel mai vechi tricou al lui Dinamo, este din 1977 si este tricoul lui Florin Cheran din meciul cu Atletico Madrid din Spania.

Fanioanele sunt foarte foarte rare, primul fanion al lui Dinamo din matase. Celalalt e dintr-o dubla nefericita a lui Dinamo, cu Bruges, daca am fi castigat, am fi ajuns in Champions League", a spus Alexandru Anghel

Alexandru are peste 1500 de tricouri cu Dinamo si nationala Romaniei.

"Unul dintre cele mai rare de la nationala, e al lui Mircea Lucescu, din a treia lui selectie la nationala Romaniei. Mai am unul de la meciul cu spania cu Gica Hagi. Tricourile sunt in dulap sub dulap, pe dulap, langa dulap si oriunde se mai gaseste", a mai spus Alexandru Anghel.