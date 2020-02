A plecat de la Dinamo si a spus TOT! "Puteau fi barbati cu mine, dar nu au fost!" "Dumnezeu le vede pe toate!" Atac dur al fostului fotbalist al "cainilor"

Jucatorul a criticat conducerea lui Dinamo.

Laurentiu Corbu s-a despartit de Dinamo si a ajuns la Chindia Targoviste. Acesta a oferit o declaratie in care s-a aratat nemultumit de modul in care l-a tratat conducerea "alb-rosilor".

"Am facut o alegere foarte buna. Voiam sa joc, nu sa stau pe banca. Nu puteam sta la Dinamo rezerva sau in afara lotului, dupa ce am jucat pe toate posturile in toamna. Cei de la Chindia mi-au intins o mana. Nu stiu din ce cauza nu am mai fost placut la Dinamo. Nu ma asteptat sa nu prind nici macar lotul cu Voluntari. Probabil au fost alegerile lui Dusan Uhrin si ale conducerii, dar puteau fi barbati, ceea ce n-au fost, si sa imi zica inainte sau dupa cantonament ca n-au nevoie de mine. Sa nu ma tina pana ma prind eu ca nu mai sunt dorit si sa plec unde oi vedea cu ochii. Dumnezeu e sus, le vede pe toate, le aranjeaza si platesti cand nu esti corect. Eu eram bun pentru ca eram platit sub orice roman din lot. Acceptam orice pentru ca Dinamo e o echipa mare unde joci de placere. E o stare de spirit", a spus Laurentiu Corbu pentru GSP.

Fotbalistul de 25 de ani a evoluat in 16 partide din acest sezon de Liga 1.