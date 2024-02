Gigi Becali acuză deja jocuri de culise în favoarea Rapidului: "Nu-i mai vreau în play-off! O să fie omenie de omenie dacă intră"

După U Cluj - FCSB 0-0, Becali spune că nu o mai vrea pe FC Hermannstaadt în play-off. Declarația omului de afaceri vine la trei zile după ce sibienii conduși de Marius Măldărășanu au pierdut în Giulești, contra Rapidului, scor 0-2.

Gigi Becali: "Nu o mai vreau pe Hermannstadt în play-off. Alții zic că a fost omenie la meciul cu Rapid"

Gigi Becali spune că, după meciul cu Rapid, unele voci au acuzat-o pe FC Hermaannstadt de "omenie" - termen folosit de finanțatorul de la FCSB pentru a descrie un blat.

Becali nu crede totuși în această variantă, având în vedere că echipa lui Măldărășanu se află în lupta pentru play-off și ar fi avut nevoie de puncte, însă se teme că formația sibiană ar putea apela la "omenie" în a doua fază a campionatului, când nu va mai avea un obiectiv important.

"Eu voiam să fie Hermannstadt în play-off, dar acum (n.r - după meciul cu Rapid), nu mai vreau. Alții zic că a fost omenie. Eu nu zic, dar dacă e ca ăia care zic că a fost omenie?

Asta am zis și eu (n.r - de ce Hermannstadt, care luptă pentru play-off, ar lăsa-o mai moale contra Rapidului). Le-am zis: 'Voi sunteți nebuni?', dar poate că eu sunt fraier. Eu nu știu acum. Dacă am spus asta acum, am spus pentru că mi-a plăcut cuvântul omenie, un nou termen, dar nu cred așa ceva, nici 1% nu cred așa ceva.

Dacă e în play-off (n.r - Hermannstadt), e posibil să fie omenie după aia. Dacă ești locul 5 sau 6 în play-off, la ce să mai tragi? O să fie omenie de omenie. Eu aș vrea Mititelu să fie în play-off pentru că el nu face omenie cu nimeni. Sau chiar Oțelul. Nici U Cluj și Sepsi nu fac omenie. Pe ele le-aș vrea pentru că n-au omenie în ele", a spus Gigi Becali, la Digisport.

Cum ar arăta acum play-off-ul Ligii 1 (puncte înjumătățite)

1. FCSB - 28p*

2. Rapid - 24p

3. CFR Cluj - 23p*

4. Farul Constanța - 20p

5. Universitatea Craiova - 20p*

6. Petrolul Ploiești - 18p*

Cum ar arăta acum play-out-ul Ligii 1 (puncte înjumătățite)

1. FC Hermannstadt - 17p

2. U Cluj - 17p

3. UTA Arad - 17p

4. Sepsi OSK - 17p*

5. Oțelul Galați - 16p*

6. FC U Craiova - 15p

7. FC Voluntari - 14p*

8. Poli Iași - 14p*

9. Dinamo - 11p

10. FC Botoșani - 10p

* - Echipele care au beneficiat de rotunjire

Programul lui FCSB în sezonul regulat