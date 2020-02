"Unii jucatori sunt mai pe blat asa!" Florin Prunea, declaratii ULUITOARE despre situatia de la Dinamo! Ce spune despre plecarea lui Uhrin de la echipa

Florin Prunea a vorbit despre plecarea lui Uhrin de la Dinamo.

Presedintele celor de la Dinamo, Florin Prunea, a vorbit despre situatia de la Dinamo si a comentat vestea aparuta, cum ca Dusan Uhrin ar pleca de la echipa dupa al treilea an in care "cainii" vor juca in play-out. Nu in ultimul rand, acesta a recunoscut faptul ca exista probleme in vestiarul celor de la Dinamo, probleme create de ratarea play-off-ului.

"E stabilitate. Nu se pune problema ca Dusan Uhrin sa plece sau sa renunte. Are contract ferme, de doi ani, face o treaba buna. Eu sunt foarte multumit, eu stau cu el de dimineata pana seara, dar nu depinde numai de antrenor. Siti in ce conditii a venit el si a reusit totusi

In vestiar stii cum e, mai sunt jucatori mai nemultumiti, mai rabufnesc jucatorii, sunt mai pe blat, cum se zice, cei care nu joaca. Asa e peste tot si pe vremea mea a fost la fel. Nu e asta o problema. E frustrare, suparare, mai ales ca e greu sa controlezi asta cand esti tanar. Baietii au sansa ca duminica sa bata FCSB. Cu toate ca nu poti sa stergi tot sezonul, dar nu e ca un pansament ca ai salvat sezonul. Acum e un meci numai si numai de orgoliu si numai pentru suporteri, asa il privesc toti. Cu siguranta vor veni suporteri in numar mare, am inteles ca si cei de la FCSB vin la fel in numar mare. Eu raman pana la capat", a spus Florin Prunea, la digi.