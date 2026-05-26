FCSB s-a calificat în finala barajului după ce a trecut dramatic de FC Botoșani, scor 4-3. Derby-ul se va disputa pe ”Arcul de Triumf”, în contextul în care Arena Națională a fost ocupată în această perioadă cu organizarea unor concerte.

Dinamo - FCSB, SOLD-OUT în CINCI minute!

Cei de la Dinamo au decis să facă un gest superb față de fanii care au fost alături de echipă în acest sezon: cei care și-au cumpărat bilete la meciuri prin intermediul platformelor online au primit un mail privat cu un link prin intermediul căruia își puteau achiziționa tichete la ”finala” de Conference League.

Biletele au fost puse în vânzare în dimineața zilei de marți, iar după doar CINCI minute toate tichetele au fost epuizate. Astfel, Dinamo - FCSB, cel mai important meci al sezonului pentru cele două echipe, se va disputa cu casa închisă pe micuța arenă de 7.500 de locuri de lângă Mănăstirea Cașin.

Pentru Dinamo, ultima participare în cupele europene a fost în sezonul 2017-2018, când a fost eliminată din preliminariile Europa League de Athletic Bilbao (1-1, 3-0).

Steliano Filip mizează pe Dinamo în finala barajului

La finalul partidei, Sport.ro l-a contactat pe Steliano Filip, fost căpitan al lui Dinamo, pentru un pronostic înainte de posibilul derby Dinamo – FCSB din finala barajului pentru cupele europene

Fundașul lateral nu a ezitat și a spus clar că mizează pe fosta sa echipă. Finala barajului este programată vineri, 29 mai, de la ora 20:30.

„Sper ca Dinamo să câștige. Pronostic? Scor 2-1”, a declarat Steliano Filip pentru Sport.ro.