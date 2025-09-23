Dinamo a ratat șansa de a urca pe locul al doilea în Superliga după ce a condus la pauză, iar Ropotan a taxat căderea inexplicabilă a echipei din a doua repriză.



Fostul mijlocaș s-a arătat contrariat de modul în care echipa lui Kopic a abordat partea a doua a meciului. "Un meci foarte bun în prima repriză făcut de Dinamo, apoi n-am înțeles această cădere, această retragere. Le-a dat spațiu celor de la Farul. Mi s-a părut ciudat ce a făcut Dinamo", a spus Ropotan, potrivit GSP.



"Nu au un 9 autentic!"

Dincolo de analiza punctuală a meciului, Adrian Ropotan a arătat cu degetul spre compartimentul ofensiv, considerat de el punctul nevralgic al echipei. Fostul campion este de părere că lui Dinamo îi lipsește un atacant veritabil, un finalizator care să concretizeze ocaziile create.



"Eu am punctat acest aspect și în trecut: Dinamo are nevoie de un atacant. Perica nu e la un nivel ridicat, Pop nu e un vârf pur-sânge, nici Karamoko nu e un atacant clasic", a adăugat Ropotan, criticând soluțiile actuale din lot.



Ropotan a încercat să explice de ce dinamoviștii se chinuie să închidă meciurile: "Dinamo are nevoie de un atacant care să fie de gura porții, care să simtă golul, pentru că Dinamo aduce de multe ori mingea în fața porții, dar acolo se pierd aceste trasee".

