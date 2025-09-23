ANALIZĂ Seara în care Kopic are ce regreta, iar Zicu i-a arătat lui Hagi că poate. Trei idei după Dinamo - Farul 1-1

Seara în care Kopic are ce regreta, iar Zicu i-a arătat lui Hagi că poate. Trei idei după Dinamo - Farul 1-1 Superliga
Dinamo și Farul Constanța au terminat la egalitate, 1-1, pe Arena Națională, ultimul meci al etapei a zecea din Superliga 2025/2026.

Farul ConstantaDinamoIanis ZicuZeljko Kopic
Impresionanți în prima repriză, "câinii" lui Zeljko Kopic au fost surclasați în partea a doua și au ratat șansa de a se apropia la doar două puncte de liderul Universitatea Craiova pentru că Ianis Zicu și elevii săi au reușit să se restarteze la timp și să plece cu un punct de pe Arena Națională.

Care a fost povestea meciului cu 22 de șuturi spre poartă și nouă încercări cadrate?

Iureșul alb-roșu, imposibil de oprit

Într-o etapă în care Craiova, U Cluj, Rapid, CFR și FCSB s-au încurcat într-un fel sau altul, Dinamo a avut, luni seară, șansa de a deveni marea câștigătoare a rundei și a dat impresia că e foarte conștientă de importanța celor trei puncte, începând în viteza a cincea, cu publicul în spate și o ocazie a lui Karamoko încă din minutul 7, la un șut din careu respins de Buzbuchi în corner. Din faza fixă rezultată, Armstrong a pus mingea pe capul lui Milanov, bulgarul s-a inserat între Ganea și Ișfan și a deschis scorul după o perioadă de joc în care gazdele au arătat cu cel puțin o clasă mai bine decât o echipă a lui Zicu înmărmurită.

Fazele au curs, dinamoviștii au continuat să câștige fiecare duel unu vs. unu, Zicu și-a pus deseori mâinile în cap, aproape oripilat de ceea ce vede din partea alor lui, în principal pe fază defensivă. Milanov (12), Armstrong (14), Cârjan (26), Karamoko (28) au semnat alte ocazii bune ale unei reprize perfecte a "câinilor", o dominare din care oaspeții au ieșit rar. Cu Gnahore șef peste mijlocul terenului, Boateng ireproșabil și Musi, Karamoko și Cîrjan în ceea ce părea o zi perfectă, scenariul din partea a doua era imposibil de prevăzut la pauză.

Seara în care Zicu i-a arătat lui Hagi că poate

Prezenți în tribunele celui mai mare stadion al țării, Hagi, Popescu și Marica au privit împietriți cum tânărul antrenor de pe banca tehnică e depășit la toate capitolele de rivalul croat. Mai mereu nervos, cu gesturi largi care trădau starea de nemulțumire, Zicu s-a scuturat însă la pauză, a intrat tare în elevii săi și a reușit, cumva, să răstoarne un meci care părea pierdut și în care, în prima parte, jucase doar rolul de sparring partner neinspirat.

În primele cinci minute, Farul a dat impresia că a îmbrăcat alți 11 fotbaliști în tricouri albastre, a pus în scenă un presing susținut căruia Dinamo i-a căzut victimă din primul moment, iar șuturile lui Grigoryan, Ișfan și Tănasă, toate până în minutul 50, au adus speranța că se poate și că noua imagine a "marinarilor" e mai aproape de potențialul lor maxim.

Adormită, căzută inexplicabil într-o stare de amorțeală din care s-a trezit abia pe final, Dinamo a fost destabilizată de trimiterea lui Ramalho la mijlocul terenului în locul lui Iancu, Vojtus a pus și el multe întrebări fundașilor adverși, iar 1-1 s-a făcut logic, în minutul 64, când Tănasă a aruncat mingea în careu, Milanov l-a scăpat pe Ramalho, iar mijlocașul l-a învins pe Epassy cu un șut violent, din apropiere. Au fost 20 de minute în care Ianis Zicu i-a arătat pretențiosului său patron că are capacitatea de a-și recunoaște greșelile și de a trezi la viață o echipă dominată copios în prima parte.

Dinamo s-a trezit târziu

Dacă Zicu va primi note de la 8 în sus pentru schimbările efectuate, Kopic a dat rateuri la acest capitol în încercarea sa de a redresa o formație abandonată de logica din prima repriză și din ce în ce mai moale din punct de vedere fizic. Și-au făcut apariția pe teren Perica și Kyriakou, două nume grele din lotul dinamovist, dar haosul se instalase deja și fanii priveau neîncrezători fiecare șarjă ofensivă a lui Ișfan, Vojtus și Tănasă.

Epassy (73) a respins excelent de la colțul scurt reluarea din prima a căpitanului Larie, după un corner, în ceea ce avea să fie ultimul moment ofensiv periculos al constănțenilor. Imediat, Dinamo a ieșit din hibernarea ultimelor 30 de minute, rezerva Caragea (79) l-a încercat pe Buzbuchi, iar gazdele au dat senzația că pot prelua din nou controlul meciului. Obosit, Cîrjan a fost neinspirat în treimea adversă, lipsa de viteză a lui Perica nu a ajutat, la fel cum și prospețimea i-a lipsit lui Karamoko. Vârful croat a avut șansa unui 2-1 incorect în minutul 89, dar șutul său, cu dreptul, a ocolit cu câțiva centimetri stâlpul din dreapta al lui Buzbuchi.

Dinamo - Farul a rămas 1-1, un rezultat corect, dar unul care provoacă regrete în mintea lui Zeljko Kopic. Croatul l-a pierdut pe Gnahore pentru derby-ul cu Craiova, de vineri, și merge în Bănie cu patru puncte în spatele echipei lui Rădoi. Puteau fi două, dacă startul reprizei secunde era unul corect și Zicu nu reușea să întoarcă un meci care părea pierdut!

