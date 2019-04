Un campion cu Dinamo si CFR Cluj s-a lasat de fotbal si a devenit patron de food truck! Cum i-a venit ideea: "Am fost printre primii!"

Camionul de burgeri al acestuia este printre cele mai vechi din Bucuresti si participa la festivaluri de mancare.

Autor: Gabriel Chirea



Atacantul Liviu Ganea, fostul campion al Romaniei cu Dinamo si CFR Cluj, s-a lasat definitiv de fotbal si detine acum unul dintre cele mai apreciate camioane fast food din Bucuresti.



“M-am lasat de fotbal in 2016, dar am mai jucat putin de placere la Carmen, in Liga 4. Ma duceam ca sa mai fac miscare, dar imi ocupa prea mult timp liber, pentru ca ma duceam in fiecare zi la antrenament. Nu veneau toti colegii in fiecare zi, dar eu ma duceam. Am mai jucat in campionatul 2017-2018 si acum, cateva etape din acest sezon, pana in iarna. La Clinceni nu am avut probleme de sanatate, nu erau nici probleme cu banii, dar am luat decizia sa nu mai joc. Nu mai aveam motivatie, la aproape 30 de ani, sa joc in Liga 2. Poate altii si-o gasesc in Liga 2, la mine nu a fost cazul.



Atunci am inceput si afacerea cu burgeri, prin 2016. Asta a fost o pasiune a mea, am incercat sa o duc la nivelul profesionist. In 2016, cand am inceput eu, erau doar cativa oameni care se ocupau cu asta, acum au luat avant festivalurile gastronomice. Acum sunt mai multi care se ocupa cu street food-ul. Nu am fost chiar primul in acest domeniu, dar am fost printre primii.



Nu am o locatie permanenta, am doar un camion in care se prepara burgeri, cartofi prajiti, sandviciuri si alte feluri de mancare fast food, cu care particip la diferite evenimente. In cateva saptamani deschid si o locatie permanenta in Pipera, urmeaza sa ii dau drumul cand voi avea toate autorizatiile. Voi fi langa cladirile cu birouri si probabil vom avea clienti mai multi. Doar din evenimente era altceva…



Era mai usor la fotbal. Te duceai la antrenament si era mai simplu. Aici e mai dificil, ai acte, autorizatii, angajati, impozite… Nu te imbogatesti din afacerea asta. Daca ai restaurant, poate ai altfel de incasari. Imi place foarte mult, chiar m-am bagat sa prepar burgeri. Nu lucreaza doar angajatii, am muncit si eu. Cand eram jucator nu prea mancam burgeri, pentru ca trebuia sa am grija la greutate. Dar, dupa ce mai pui cateva kilograme in plus, nu te mai intereseaza ce mananci si daca pui 1 sau 5 kilograme. Sa vedem cum merge in viitor, dar asta e afacerea pe care vreau sa o dezvolt. Mai am alte investitii in domeniul imobiliar.



Legatura cu fotbalul nu pot spune ca am rupt-o definitiv, dar nu vreau sa ma fac antrenor, nu vreau sa urmez nicio scoala in acest sens, pentru ca nu ma pasioneaza. Sunt fosti mari jucatori, care au licente PRO si au tot ce le trebuie, dar stau acasa, e foarte greu in Romania cu antrenoratul. In Romania, antrenorii nu sunt respectati, nu sunt platiti, trebuie sa lucreze cu jucatori neplatiti, e un stres foarte mare… Simt ca nu e pentru mine chestia asta. In fotbal m-as implica din punct de vedere al managementului, as fi interesat de un post intr-un club in acest domeniu. Am urmat un curs de management sportiv organizat de ASE si FRF”, a declarat Liviu Ganea pentru Sport.ro.

LIVIU GANEA

Data nasterii: 23 februarie 1988 (31 ani)



Locul nasterii: Braila (Romania)

Post: atacant

Echipe: Dinamo II (2004-2006, 2008), Dinamo (2005-2008, 2010-2012), CS Otopeni (2008-2009), Astra Ploiesti (2009-2010), CFR Cluj (2012-2013), Concordia Chiajna (2013-2014), FC Brasov (2014-2015), CSMS Iasi (2015-2016), Academica Clinceni (2015-2016), Carmen Bucuresti (2017-2018)

Palmares: Liga 1 (2006-2007, 2011-2012), Cupa Romaniei (2004-2005), Supercupa Romaniei (2005)

Echipa nationala: Romania U17 (6 meciuri / 5 goluri), Romania U19 (6m/5g), Romania U21 (20m/6g), Romania U23 (1m), Romania (1m)