"Dinamo nu valoreaza acum mai mult de 1 milion de euro!" Ce vinde, de fapt, Negoita

Fara stadion nou, fara cantonamentul de la Saftica si fara prezenta in play-off, in ultimele doua sezoane, suma propusa de Dumitru Dragomir lui Negoita, 1 milion de euro pentru Dinamo, ar fi una corecta.

Gabriel Chirea

gabriel.chirea@protv.ro



Dumitru Dragomir a spus astazi, la PRO X, ca „eu ii dau un milion de euro lui Negoita pe Dinamo acum. Eu am zis ca brandul Dinamo cu tot cu stadion poate face 30 de milioane. Si cu stadion, si cu Saftica. Dar eu am inteles ca la Saftica au cam vandut pamantul. Acum ce sa mai vanda? Lotul si un loc in Liga I. Singurii care ar costa ceva bani ar fi suporterii si Mircea Rednic”. Cristi Munteanu, fostul portar al lui Dinamo, spune ca oferta fostului presedinte al LPF este una corecta.

"1 milion de euro? La prima strigare, mi se pare putin, dar domnul Dragomir stie el mai multe, daca zice ca nu valoreaza mai mult. Are dreptate, daca tinem cont ca marca Dinamo e la domnul Badea, stadionul la CS Dinamo, cu baza de la Saftica ar fi niste probleme… E incurcata treaba. Pentru jucatori luati gratis, pentru Rednic, locul de Liga 1, galerie, cred ca trebuie dat mai mult, dar sunt si cheltuieli. Daca promoveaza echipa cealalta, a domnului Badea, ce se intampla? Ca nu e foarte clar. O sa avem din nou situatia de la Steaua, Rapid si Craiova. O sa avem D 1948 si FC Dinamo.

De asta cred ca nici nu arata interesati mai multi de cumpararea clubului. Ce sa iei? Sa iei pasive, sa nu iei niciun activ? Sa iei contractele jucatorilor, de 5-10.000 de euro pe luna, ca sa le platesti in continuare? Daca ai acum 10-20 de milioane de cheltuiala si te duci la asa negocierilor, ce cumperi? Nu ai stadion, nu ai baza de pregatire, nu ai marca... Chinezii, rusii, indienii, americanii, ce sa cumpere? Dai niste milioane de euro, ca sa ai privilegiul sa platesti alte milioane de euro in fiecare an? Nici cainii de pe stema nu stiu daca ii iei, ca am inteles ca si aia ar fi a lui Badea. Te muti prin tribunale si de asta multi ezita sa se bage. Daca nu existau problemele astea, Dinamo ar fi un club tentant - traditie, palmares, istorie, public. Nimeni nu poate sa arunce cu banii aiurea, pe geam.

Macar daca avea stadion nou, daca avea Negoita contract pe 25 de ani ca poate folosi stadionul. Asa exista atractie pentru investitori, era un punct de plecare. Nu am inteles nici ambitia asta, cu conflictul Badea - Negoita - MAI, care a dus la abandonarea proiectului pentru noul stadion. Chiar nu am inteles ce s-a intamplat, pentru ca era spre binele tuturor. Cine stie ce dedesubturi au fost acolo... Daca domnul Badea vrea sa promoveze cu Dinamo al lui in prima liga, incep problemele si la noi", a spus "Babicu" pentru Sport.ro.