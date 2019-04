Prunea, noul presedinte al lui Dinamo? “Clubul are nevoie de el, e dinamovist adevarat”

Florin Prunea are cele mai mari sanse sa il inlocuiasca pe Alexandru David ca presedinte al lui Dinamo.

Cristi Munteanu, fostul portar al lui Dinamo, crede ca Prunea ar fi omul potrivit la locul potrivit, dar si ca lipsa unui om cu bune cunostinte despre fotbal s-a vazut, in ultimele sezoane, in rezultatele si strategia clubului.

„Eu am zis, de mult timp, ca Dinamo avea nevoie de Prunea. Mai ramane de vazut doar daca poate sa lucreze impreuna cu Rednic, la capacitate maxima, pentru ca ambii sunt caractere puternice. Am vazut ca au stat de vorba mult la Ploiesti, la meciul Petrolul - <U> Cluj. Era nevoie de un om care sa stie fotbal in conducerea lui Dinamo, iar Prunea poate fi omul potrivit. Are experienta, e dinamovist de-al nostru, dinamovist adevarat. Lui Dinamo ii trebuie o strategie facuta de un om de fotbal, nu de un contabil. Impreuna cu Rednic, cred ca ar fi omul potrivit la locul potrivit. Ar putea sa construiasca ceva frumos.

Daca ramane Rednic, nu cred ca va mai exista problema sa nu se califice echipa in play-off. Cu cativa jucatori buni, cred ca Rednic are dreptate sa declare ca se gandeste la titlu in sezonul viitor. Daca ne uitam la ce nivel sunt acum, FCSB, CFR Cluj si Craiova nu sunt echipe de speriat. Craiova m-a dezamagit, credeam ca poate mai mult, dar in meciurile directe cu contracandidatele clacheaza. Isi castiga restul meciurilor, dar in meciurile decisive nu au puterea sa sa impuna. Nu ii ajuta deloc sistemul cu play-off.

CFR e clar favorita, iar venirea lui Dan Petrescu reprezinta un atu in plus. Precautie, siguranta in aparare, 1-0, 1-0, <non rischia niente>, cum zicea Zenga, si ai castigat meciul si campionatul. Daca ramane Petrescu, pot ajunge si in grupele Europa League fara probleme, in Champions League nu au nicio sansa”, a spus Munteanu pentru Sport.ro.