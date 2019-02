Un antrenor roman a spus STOP! Si-a anuntat retragerea! "Nu vreau sa incurc lucrurile. Ajunge!"

Dumitru Dumitriu a facut astazi anuntul.

Fostul mare antrenor al Stelei, Dumitru Dumitriu a spus ca va renunta la cariera de antrenor si i se va alatura lui Mihai Stoichita in cadrul Federatiei Romane de Fotbal. In varsta de 74 de ani, "nea Titi" nu va sta departe de fotbal.

Dumitriu nu a mai antrenat din 2015 si a ales sa faca parte din Comisia Tehnica a FRF. Ultima echipa pe care a antrenat-o a fost Inter Clinceni.

"Sunt antrenori de provincie si de Bucuresti. Eu, dupa ce am plecat de la Steaua in tara, nu am mai reusit. In Bucuresti am reusit, la Rapid, la Steaua, in Grecia. Cand ajung in situatia sa-mi dau seama ca nu mai pot antrena ca inainte, nu o mai fac. Daca-mi dati orice echipa din Bucuresti, nu pot face fata. Nu vreau sa incurc lucrurile. Pot fi consilier, dar vine o vreme cand nu mai ai ce spune. Ajunge!", apus Dumitru Dumitriu pentru ProSport.

Fostul antrenor va face parte din Comisia Tehnica, lucru de care este foarte mandru, avand in vedere experienta pe care o are.

"Se poate cu experienta mea...Eu sunt in Comisia Tehnica a FRF si sunt mandru de asta. Mai particip la fel de fel de examene. Desi ma vedeti asa de vioi si tanar, am 74", a glumit "Titi".

Dumitru Dumitriu a jucat la Steaua in perioada 1962-1972, perioada in care a castigat trei Cupe ale Romaniei si s-a retras la ICSIM, dupa ce a mai evoluat pentru Satu Mare si FC Galati.

Dupa ce a renuntat la cariera de jucator, a devenit antrenor secund la Steaua in 1989, an in care a castigat eventul. In 1992, 1993 si 1994 a devenit campion al Romaniei. Dupa Cupa Mondiala din 1994 a devenit antrenor principal si a castigat din nou titlul in 1995, 1996 si 1997. Mai mult, Dumitriu este primul antrenor roman care a calificat Steaua in grupele Uefa Champions League.

Dumitru Dumitriu a mai antrenat la FC Botosani, Ceahlaul Piatra Neamt, AS Rocar, FC Barlad, Dacia Unirea Braila, Romania U21, AEL Atena, Rapid, Apollon Limassol, Otelul Galati, FCM Bacau, Panionios, FC Bihor, Poli AEK, Akratitos, Poli Iasi si Inter Clinceni.