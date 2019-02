Unul dintre jucatorii anuntati printre LOVITURILE lui Dinamo nu e in lotul pentru 2019! Ce numere si-au ales noile achizitii

Dinamo debuteaza oficial in 2019 diseara, in Stefan cel Mare, contra lui Poli Iasi.

Clubul anunta pe site-ul oficial ce numere si-au ales jucatorii nou-veniti. Din lista lipseste Christovao, angolezul adus de la Zaglebie Sosnowiec. Acesta nu ar fi intrat oricum in planurile lui Rednic din cauza unei suspendari primite in perioada petrecuta in Polonia. Christovao si-a calcat un adversar si a fost trimis in tribune pentru 10 etape de comisii! Conform site-urilor din Polonia, suspendarea i-ar fi fost redusa la jumatate. Christovao a stat deja doua jocuri pe bara, astfel ca la Dinamo mai are 3 etape de absenta.

Dinamo spera la aproape 5000 de oameni in tribune contra lui Poli Iasi. Pana astazi la pranz se vandusera in jur de 2000 de tichete.