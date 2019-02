ADIO, NAPOLI! Hamsik e gata sa plece la chinezi pentru un MUNTE de bani. Despartire in lacrimi de suporteri

Schimbat de Ancelotti in minutul 74, slovacul a fost aplaudat de tot stadionul. Hamsik isi doreste sa paraseasca San Paolo dupa aproape 12 ani.

Presedintele De Laurentiis recunoaste ca fotbalistul a primit o oferta greu de refuzat, 27 de milioane de euro pentru 3 ani de contract, dar spune ca pretentiile lui Napoli inca n-au fost satisfacute de chinezi.

"Ancelotti si-a dat acordul pentrut ransfer, dar e o mare diferenta intre ceea ce cerem noi si ce ofera chinezii. O sa vedem ce se intampla. I-am spus lui Hamsik: aici e casa ta, te poti intoarce oricand, daca vrei. El e o parte frumoasa a istoriei noastre. A fost impecabil, din toate punctele de vedere", a spus De Laurentiis intr-o conferinta de presa.

Echipa care s-a inteles cu Hamsik e Dalian Yifang, fostul club al lui Budescu. In ultimul sezon, Dalian a terminat pe 11 in China, departe de asteptarile pe care le aveau lainceputul campionatului, dupa ce i-au adus pe Carrasco sau Gaitan.



Hamsik leaving the pitch for the final time at the San Paolo.. pic.twitter.com/hEXLlri3dP