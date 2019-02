El e "CIREASA". Cati bani trebuie sa ii dea Dinamo lui Puljic pentru a-l readuce in Romania! Rednic l-a cerut pe fundasul croat

"Cireasa de pe tort e Puljic", spune Mircea Rednic, increzator ca dinamovistii vor reusi sa-l readuca pe fundasul croat, acum in varsta de 31 de ani.

Mircea Rednic a anuntat ca Dinamo intentioneaza readucerea lui Ante Puljic, fundas croat care a mai evoluat in Stefan cel Mare. Ajuns la 31 de ani, Puljic poate veni de la Al Faisaly, din Arabia Saudita. El a fost anuntat de arabi ca isi poate rezilia intelegerea daca accepta sa renunte la cateva salarii restante!

"Mai avem in vedere un fundas slovac si, cireasa de pe tort, pe Puljic! El nu a jucat in ultimele doua meciuri si am inteles ca i-au dat o hartie managerului ca poate sa ii gaseasca echipa. El isi doreste sa vina aici", a spus Mircea Rednic.

Puljic poate fi luat cu 50.000 euro

Potrivit publicatiei Fanatik, Ante Puljic poate veni la Dinamo daca i se achita o prima de instalate in valoare de 50.000 euro. Puljic are de luat 80.000 euro de la arabi, dar ar fi dispus sa renunte la bani pentru a pleca de la Al Faisaly. Totusi, el vrea sa isi recupereze o parte din suma si cere 50.000 euro la instalare.

12 meciuri a jucat Puljic pentru Al Faisaly in 2018, fiind antrenat si de Rednic in Arabia.

