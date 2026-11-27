Denis Drăguș a fost principala țintă a lui Gigi Becali în perioada de transferuri din vară. Patronul roș-albaștrilor l-a convins pe atacantul naționalei (28 de selecții, șapte goluri) să semneze cu cel mai mare salariu din lot: 1.000.000 de euro pe an!

Denis Drăguș, aproape de ultimatum la FCSB?

Marcat de o accidentare la nivelul genunchiului, Drăguș a jucat pentru FCSB în doar cinci meciuri din Superligă, dintre care a fost integralist doar în două și titular în trei, din nouă partide posibile. Vârful nu a putut nici să înscrie, nici să paseze decisiv până acum.

Într-o intervenție în cadrul emisiunii VOYO SPORT LIVE, pe VOYO SPORT 1, Florin Gardoș l-a criticat pe Drăguș pentru că se complică mult prea mult în timpul jocurilor.

Gardoș, despre Drăguș: „Mi-e greu să cred că n-are discuții Reghecampf cu el”

„L-am văzut de când a venit că vrea să facă mult prea mult și cred că toată lumea a cam văzut același lucru. Mi-e greu să cred că n-are discuții Laurențiu Reghecampf cu el și nu îi spune: 'Bă, joacă mai simplu, nu te mai complica atât de mult'.

El arată clar niște calități, arată că depășește foarte ușor un adversar, doar că vrea și pe al doilea, și pe al treilea și pe al patrulea. Momentul lui deja trebuia să vină, părerea mea. Nu știu cât de mult resimte presiunea asta a salariului.

Din ce am văzut în ultimele meciuri a avut genul de incursiuni pe care le-a avut și Florin Tănase”, a declarat Florin Gardoș, într-o intervenție la VOYO SPORT LIVE, pe VOYO SPORT 1.

Mihai Mironică îl vede pe Drăguș sub presiune

Ulterior, jurnalistul Mihai Mironică a lăsat să se înțeleagă că Denis Drăguș este obligat de salariul pe care îl câștigă la FCSB să facă diferența împotriva „lanternei roșii” Csikszereda, ținând cont că până acum nu a livrat goluri sau assist-uri.

„Ar cam trebui să iasă în evidență Drăguș. Deja au trecut niște meciuri și de salariul ăla trebuie să livrezi. Dacă nici cu Csikszereda nu reușești să marchezi, să dai o pasă de gol sau să faci cu adevărat diferența...

El nu face diferența în faze, tot slalomează printre jucători, dar trebuie să slalomeze acolo către careu, către poartă, să faci o superioritate numerică, să îi ajuți pe coechipierii tăi să marcheze, dacă tu nu marchezi.

Drăguș trebuie să înceapă să arate, să arate că nu este plătit cu suma aia așa doar pentru că la un moment dat a fost la echipa națională și a avut acolo unele momente spectaculoase”, a punctat și jurnalistul Mihai Mironică.