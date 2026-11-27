Juri Cisotti și Arnold Garita revin la FCSB

Fără victorie în ultimele patru meciuri oficiale, FCSB este obligată să obțină 3 puncte din duelul cu ultima clasată. Pentru partida cu FK Csikszereda, Laurențiu Reghecampf a anunțat că îi va avea la dispoziție pe Juri Cisotti și Arnold Garita, reveniți după accidentări.

Juri Cisotti a ratat ultimele două meciuri de campionat din cauza unei accidentări la gambă din meciul cu U Cluj (0-1), disputat pe 2 noiembrie. Arnold Garita a jucat ultima dată pe 24 octombrie, la derby-ul cu Rapid (4-1), când a suferit o întindere la nivelul ligamentelor genunchiului.

"Un meci foarte, foarte important pentru noi, suntem obligați să câștigăm mâine seară și vom intra cu acest gând, vom fi conectați la ceea ce va trebui să facem mâine seară.

Vești bune: reintră doi jucători importanți pentru noi, Cisotti și Garita, am avut o săptămână în care am reușit să discutăm și să analizăm ce nu am reușit să facem la Pitești. Jucătorii vor face tot ceea ce ține de ei pentru a câștiga meciul", a spus Reghecampf.

VIDEO Conferință de presă Laurențiu Reghecampf înainte de FCSB - FK Csikszereda