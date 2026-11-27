A semnat cu Real Madrid! Contract până în 2026

Brahim Diaz îşi continuă cariera la Madrid. Vineri, Real a anunţat prelungirea contractului internaţionalului marocan până în 2031.

Sosit în 2019 de la Manchester City, atacantul în vârstă de 27 de ani ar putea rămâne mai mult de 10 ani la madrileni dacă îşi va duce contractul până la capăt, deşi a fost împrumutat timp de trei sezoane la AC Milan.

În acest sezon, timpul de joc al lui Brahim Diaz nu este impresionant. José Mourinho i-a acordat două titularizări şi opt apariţii în calitate de rezervă, în toate competiţiile. În Liga Campionilor, vicecampionul Africii se dovedeşte totuşi a fi un jucător interesant, având în vedere că a oferit deja patru pase decisive, scrie News.ro.