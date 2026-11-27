Cristiano Bergodi a fost forțat să facă o schimbare în minutul 8. L-a înlocuit pe Issouf Macalou cu Jug Stanojev din cauza unei accidentări serioase.

Issouf Macalou, accidentare horror în „U” Cluj - Sepsi OSK

Fotbalistul ofensiv de flanc drept, care a fost dorit în trecut de Gigi Becali la FCSB, a fost scos de pe teren pe targă și dus la ambulanța prezentă pe Cluj Arena.

În minutul 2 al jocului, Macalou s-a accidentat în timp ce încerca să pătrundă prin dribling din flancul drept în centru, într-un duel cu Raul Cîmpean. Macalou a încercat să treacă de adversarul său prin partea stângă, s-a împiedicat și s-a prăbușit pe gazon.