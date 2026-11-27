Petrolul - FC Argeș, ora 20:30, LIVE TEXT

Petrolul este una dintre surprizele primei părți de sezon. Cu 30 de puncte, prahovenii sunt pe locul patru, la trei puncte distanță de Dinamo, următoarea clasată, iar o victorie i-ar putea permite să se gândească tot mai serios la play-off.

Tot cu un moral bun vin și oaspeții înainte de această partidă. FC Argeș a ”rupt” seria negativă cu două rezultate bune împotriva rivalelor Dinamo și FCSB. După ce au câștigat cu 2-1 în fața ”câinilor”, echipa pregătită de Bogdan Andone a remizat pe teren propriu cu FCSB, scor 0-0, iar acum este gata să facă o nouă ”victimă”.

Cele două echipe s-au mai întâlnit în principala competiție internă de 66 de ori, de 23 de ori s-au impus prahovenii, de 25 de ori au câștigat piteștenii, iar alte 18 partide s-au terminat la egalitate.

Primul meci a avut loc pe 12 noiembrie 1961, Petrolul - Dinamo Piteşti 0-0. Pe băncile tehnice s-au aflat Ilie Oană, respectiv Ştefan Vasile. Aceasta avea să fie întâia remiză pe teren advers din istoria piteştenilor în Superliga României.

Cea mai clară victorie pro-piteşteni: 24 octombrie 1971, FC Argeş - Petrolul 5-0, meci la finalul căruia Nicolae Dobrin (un gol, două pase decisive) și Constantin Radu (trei goluri, o pasă decisivă) au primit nota 10 în ziarul Sportul.