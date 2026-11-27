Generația 2009, aflată la prima participare din istorie la un turneu final mondial, a cedat la limită în primele două runde, 0-1 cu Mexic și 0-1 cu Venezuela. De cealaltă parte, africanii au pierdut cu 1-2 în fața Venezuelei și cu 1-4 contra Mexicului. După eșecul cu sud-americanii, fundașul Robert Corduneanu a transmis un mesaj optimist: „În rest, putem câștiga orice meci” .

Partida se dispută pe Terenul 8 din cadrul complexului Aspire Zone din Doha și va fi urmărită în format LIVE TEXT pe Sport.ro. Înaintea confruntării directe, ambele echipe au zero puncte, dar tricolorii pregătiți de Mircea Diaconescu ocupă locul al treilea datorită golaverajului superior.

Calculele calificării în șaisprezecimile de finală

În ciuda celor două înfrângeri, selecționata României păstrează șanse matematice de a accede în fazele eliminatorii ale competiției. Potrivit regulamentului turneului cu 48 de echipe, în șaisprezecimi se califică primele două clasate din fiecare dintre cele 12 grupe, alături de cele mai bune opt formații de pe locul al treilea.

În prezent, cinci echipe de pe poziția a treia și-au încheiat deja meciurile cu câte patru puncte și nu mai pot fi depășite de tricolori. Ultimele trei locuri eligibile sunt ocupate de Uzbekistan, Qatar și Algeria, toate cu câte trei puncte. Primele două și-au terminat partidele din grupe, în timp ce Algeria mai are de jucat împotriva Republicii Dominicane, formație care a adunat patru puncte până acum.

Astfel, o victorie astăzi împotriva Camerunului i-ar putea propulsa pe jucătorii lui Mircea Diaconescu în faza eliminatorie, în funcție de rezultatele din celelalte grupe. România mizează la acest turneu pe un lot format din fotbaliști de la cluburi interne și academii din străinătate, printre care Real Madrid, AS Roma, Fiorentina, Real Betis, Villarreal, Wolfsburg sau Borussia Monchengladbach.