Fabian Hurzeler a spus despre gruparea din Bănie că are o calitate foarte bună și că este o echipă experimentată, bine antrenată.
Remarcatul antrenorului lui Brighton de la Universitatea Craiova
În plus, tehnicianul ocupantei locului doi din Premier League l-a remarcat pe portarul Laurențiu Popescu pentru câteva intervenții care au limitat proporțiile scorului.
„Am avut acțiuni în ultima treime foarte bune, am reușit să înscriem primul gol și ne-am făcut jocul ușor. Am avut multe ocazii, iar portarul advers a avut câteva intervenții foarte bune. Dacă ai câștigat cu 4-0, înseamnă că ai făcut multe lucruri bune.
Am abordat foarte profesionist acest meci, am înscris și ne-am făcut jocul ușor. Craiova are o calitate foarte bună, iar noi am tratat adversarul cu respect.
Per total, o echipă foarte bună, bine antrenată, cu experiență”, a declarat Fabian Hurzeler, la Digi Sport.
Brighton a învins joi, pe teren propriu, scor 4-0, campioana României, Universitatea Craiova, în etapa a patra din Conference League.
Golurile gazdelor au fost marcate de Osman (3'), De Cuyper (33'), Kostoulas (61') și Osman (63').
Caseta meciului
- Brighton (4-3-3): Steele – Kadioglu, Svoboda, Strujik (Vuskovic 62'), De Cuyper (Costinha 46') – Hinshelwood, Andres (Ayari 46'), Gross (P. David 72') – O'Riley (Azeez 46'), Kostoulas, Osman. Antrenor: Fabian Hurzeler
- Universitatea Craiova (3-4-3): L. Popescu – Romanchuk, Stevanovic, Screciu – Carlos Mora, T. Băluţă (A. Creţu 82'), Joao Lameira (Samuel Teles 72'), Bancu – Cicâldău (D. Matei 76'), Elisor (Ad. Rus 46'), Baiaram (Nsimba 46'). Antrenor: Filipe Coelho
- Cartonaşe galbene: Ayari 54', Costinha 88' / Romanchuk 88'
- Cartonaş roşu: Vladimir Screciu (Universitatea Craiova) min. 39
- Arbitru: Matthia Jollenbeck (Germania)
Brighton conduce, deocamdată, în Conference League, cu 10 puncte, în timp ce Craiova se află pe 11, cu 7 puncte.