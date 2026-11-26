Fabian Hurzeler a spus despre gruparea din Bănie că are o calitate foarte bună și că este o echipă experimentată, bine antrenată.

Remarcatul antrenorului lui Brighton de la Universitatea Craiova

În plus, tehnicianul ocupantei locului doi din Premier League l-a remarcat pe portarul Laurențiu Popescu pentru câteva intervenții care au limitat proporțiile scorului.

„Am avut acțiuni în ultima treime foarte bune, am reușit să înscriem primul gol și ne-am făcut jocul ușor. Am avut multe ocazii, iar portarul advers a avut câteva intervenții foarte bune. Dacă ai câștigat cu 4-0, înseamnă că ai făcut multe lucruri bune.

Am abordat foarte profesionist acest meci, am înscris și ne-am făcut jocul ușor. Craiova are o calitate foarte bună, iar noi am tratat adversarul cu respect.

Per total, o echipă foarte bună, bine antrenată, cu experiență”, a declarat Fabian Hurzeler, la Digi Sport.