Recent, s-a vehiculat că Gigi Becali a alcătuit deja ”lista neagră” și pregătește întăriri în această iarnă.

Mihai Mironică: ”Hagi a inventat o așezare pentru fiul lui la națională, o astfel de invenție ar trebui făcută și pentru Boutoutaou!”

Unul dintre jucătorii despre care s-a vorbit intens că va pleca de la FCSB la prima ocazie este Aymen Boutoutaou.

Jurnalistul Mihai Mironică nu crede că Aymen Boutoutaou, fotbalistul care l-a scos din sărite pe Gigi Becali la fiecare meci al lui FCSB, va mai avea un viitor la echipa roș-albastră. Prestațiile lui Boutoutaou nu s-au ridicat la nivelul așteptărilor, mai ales având în vedere suma plătită pentru el și salariul pe care îl încasează jucătorul.

Comentatorul crede că Gigi Becali nu îi va mai permite lui Laurențiu Reghecampf să îl includă pe Boutoutaou în primul 11 al lui FCSB. Totuși, Mironică susține că există o soluție prin care Boutoutaou poate deveni un jucător de bază la FCSB: dacă va juca număr ”10”, într-un sistem asemănător cu cel implementat de Gică Hagi la naționala României.

”Restanțele s-au cam dus, nu a reușit nici acolo să ia examenul, nu știu dacă Becali îl va mai lăsa pe Reghe să îl bage în primul 11 pe Boutoutaou. Era atât de supărat Becali, a spus clar că Boutoutaou nu va mai juca niciodată în primul 11. Sigur că Reghe a spus că lotul e foarte strâns în ceea ce privește soluțiile în atac, revine Cisotti, dar cine știe cum revine după perioada asta de absență. Mie îmi este clar că Boutoutaou nu este un jucător de flanc.

Cu Rapid, în acea unică repriză de vis, părea că i se găsise locul potrivit, cel de decar. Așa cum Gică Hagi a inventat o așezare pentru fiul lui la echipa națională, cu acei doi jucători care strâng în centru, nu avem flancuri, cu Bîrligea și Man, iar Ianis Hagi, decar în spatele lor, o astfel de invenție ar trebui făcută și pentru Boutoutaou. El să fie păstrat în acea poziție din spatele jucătorilor de atac, să fie decar, pentru că doar acolo a dat satisfacție”, a spus Mihai Mironică la VOYO SPORT LIVE.