Emisiunea VOYO SPORT LIVE va începe de la 16:00 și va trata toate subiectele de interes din fotbalul intern și din cel internațional.

Florin Gardoș și Mihai Mironică sunt invitații lui Andrei Grecu, la VOYO SPORT LIVE

Andrei Grecu îi are ca invitați pe Florin Gardoș și Ciprian Marica, iar printre subiectele abordate vor fi duelurile care urmează să se dispute în etapa a 17-a din Superliga și instalarea lui Edi Iordănescu la Watford. De asemenea, vor fi comentate cele mai importante meciuri care se vor disputa în Premier League și Ligue 1, campionate transmise de VOYO și VOYO SPORT 1.

Invitații promit, ca de fiecare dată, să facă spectacol. VOYO SPORT LIVE este noul format premium de pe VOYO, iubitorii sportului putând avea un conținut premium la doar un click distanță.