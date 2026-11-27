Cu Florin Tănase în primul 11, Omonia Nicosia a deschis scorul la Torino prin Lubomir Satka, după un sfert de oră. Până la pauză, Juventus a trecut în avantaj după golurile lui Andrea Cambiaso și Jeff Ekhator, iar echipa lui Luciano Spalletti a mai înscris de două ori în ultima jumătate de oră prin Francisco Conceicao și Jeremie Boga.

"Florin Tănase, unul dintre jucătorii de care Juventus s-a temut cel mai mult"

Tănase a încasat rapid un cartonaș galben, în minutul 10, iar în minutul 31 a avut o ocazie mare de a face 2-0 pentru Omonia, însă a șutat pe lângă poarta lui Neto din marginea careului. La pauză, mijlocașul a fost înlocuit cu brazilianul Costa Ewandro.

Publicația italiană Virgilio l-a considerat pe Florin Tănase unul dintre cei mai buni jucători de la Omonia Nicosia, notându-l cu 6,5 și scriind că "în prima repriză a ratat o ocazie uriașă de a da lovitura de grație, dar a fost unul dintre jucătorii de care s-a temut cel mai mult apărarea lui Juventus".

În schimb, în Gazzetta dello Sport, Tănase a primit doar nota 5. "A avut ocazia să ducă scorul la 0–2, dar șutul său cu stângul a trecut la o palmă de bară. Genul de fază care putea schimba soarta meciului", a scris ziarul italian.