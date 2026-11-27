„Din păcate, noi nu reușim să marcăm de mai multe meciuri și asta este problema noastră. Încercăm să discutăm cu jucătorii și încercăm să rezolvăm această problemă. Este foarte important pentru noi să marcăm un gol” , a spus Laurențiu Reghecampf la conferința de presă.

FCSB întâlnește FK Csikszereda sâmbătă, de la ora 20:00, pe Stadionul Steaua din București, în etapa a 17-a din SuperLiga . Înaintea confruntării din Ghencea, tehnicianul roș-albaștrilor a explicat că echipa sa suferă în momentul de față la finalizare, nereușind să marcheze în ultimele patru meciuri din campionat, ceea ce constituie un real motiv de îngrijorare pentru staff-ul tehnic.

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„Nu este un blocaj, pentru că șanse avem”

Totuși, antrenorul nu consideră că este vorba despre un blocaj, deoarece jucătorii săi reușesc să ajungă în multe rânduri în situații de a marca. „Reghe” a pus seceta ofensivă pe seama deciziilor de moment din fața porții și a lipsei de șansă.

„Nu este un blocaj, pentru că șanse avem și ne creăm foarte multe situații de a marca. Vă dați seama, este vorba de o secundă în care jucătorul ia o decizie. Câteodată o ia bine, câteodată nu o ia bine. Lucrul ăsta îl putem discuta la infinit, dar important e să ai și un pic de noroc în momentul în care ai anumite șanse”, a precizat tehnicianul.

Pentru partida de sâmbătă seară, Reghecampf se va putea baza din nou pe Cisotti și Garita, reveniți în lot, și a transmis că echipa sa este obligată să obțină victoria. Deși FCSB traversează o perioadă dificilă, obiectivul rămâne calificarea în play-off și lupta pentru titlu atât timp cât există șanse matematice.