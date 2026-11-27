Preşedintele Comitetului Olimpic şi Sportiv Român, Mihai Covaliu, a afirmat vineri, la Forumul COSR “Pregătirea şi participarea la Jocurile Olimpice Los Angeles 2028”, că federaţiile sportive îşi propun un număr de 13-14 medalii la următoarea ediţie a Jocurilor Olimpice.

Mihai Covaliu: „Federaţiile îşi propun un număr de 13-14 medalii la Jocurile Olimpice”

"Pentru anul viitor, an care practic debutează cu acumularea punctelor pentru calificarea la Jocurile Olimpice, suntem foarte atenţi la ceea ce se întâmplă, la ceea ce şi-au propus federaţiile sportive din România. Ca şi în urmă cu patru ani, federaţiile sportive îşi propun un număr de 13-14 medalii la Jocurile Olimpice. Sunt 12 federaţii care îşi propun medalii la Jocurile Olimpice, bineînţeles în funcţie de sportivii pe care îi pot califica, în funcţie de rezultatele intermediare pe care le vor avea până atunci", a spus Covaliu, citat de News.ro.

"Paris 2024 ne-a oferit motive de mândrie, dar Parisul este deja istorie. Adversarii noştri nu au rămas la nivelul anului 2024, nici noi nu ne putem permite să rămânem acolo. Un rezultat care ieri însemna excelenţă poate deveni mâine doar un rezultat bun. Un avantaj pe care îl avem astăzi poate dispărea dacă nu avem capacitatea de a-l dezvolta. La Los Angeles nu vom concura cu trecutul nostru - să ne iasă asta din cap -, nu vom concura cu trecutul nostru. Vom concura cu viitorul care se construieşte în fiecare zi. Să nu ne mulţumim cu faptul că progresăm, ci să ne întrebăm dacă progresăm suficient de repede. Să avem capacitatea de a privi dincolo de propriile graniţe, de propriile obişnuinţe şi de propriile certitudini. Performanţa de mâine nu poate fi construită exclusiv cu răspunderile de ieri", a adăugat el.

Jocurile Olimpice de la Los Angeles ne vor aşeza în faţa unei oglinzi, a precizat Mihai Covaliu.

"O oglindă care ne va arăta chipul real al sportului românesc. Este o oglindă în faţa căreia nu vom putea schimba imaginea prin explicaţii, prin justificări sau prin scuze. Ea ne va arăta nu doar cât de valoroşi sunt sportivii noştri, ci şi cât de capabili am fost noi să le punem această valoare în lumină. Ne va arăta cât de bine am înţeles lumea în care concurăm, cât de pregătiţi am fost pentru schimbare, câtă inteligenţă am pus în construcţia acestei misiuni olimpice. Şi mai ales, se va vedea dacă am înţeles că succesul olimpic al României este mai important decât succesul personal al oricăruia dintre noi. În acea oglindă ne vom privi cu toţii: nu vor fi doar chipurile sportivilor noştri, vor fi şi chipurile noastre.

Mi-aş dori ca atunci să avem puterea de a ne privi cu demnitate, indiferent de dificultăţile pe care le vom fi întâmpinat, şi să ştim că am avut curajul, competenţa şi determinarea de a face tot ceea ce a depins de noi. Dar nu trebuie să uităm că Los Angeles 2028 este mai aproape decât ne închipuim. Trebuie să avem curajul ca astăzi să luăm deciziile care sunt cele mai bune şi să putem influenţa prin aceste decizii imaginea pe care o vom avea în 2028 la Jocurile Olimpice. Viitorul nu este ceva ce se aşteaptă, este ceva ce construim în fiecare zi. Iar viitorul olimpic al României se construieşte acum, prin oamenii care se află în această sală, prin cei pe care îi reprezentăm şi prin generaţia de sportivi care ne-a încredinţat visurile sale".

Mihai Covaliu a vorbit şi despre cazul medaliei de bronz care a fost câştigată de Ana Maria Bărbosu la Jocurile Olimpice de la Paris: "Nu există un termen precis, este un proces care continuă. Fiecare parte încearcă să vină cu argumente în favoarea opiniei pe care ei o au despre acest subiect. Pentru noi lucrurile sunt foarte clare: am câştigat o medalie de bronz, ne dorim să păstrăm acea medalie de bronz. Dacă se mai poate acorda o medalie de bronz şi pentru sportiva din America, noi suntem foarte, foarte bucuroşi, dar medalia aceasta de bronz este a României şi trebuie să rămână a noastră".

12 federaţii au obiectiv de medalie olimpică

Canotajul are cel mai consistent potenţial numeric, cu 34-37 de sportivi estimaţi cu şanse de calificare, adică în jur de şase - opt echipaje. Obiectivul este de 2-3 medalii, iar printre echipajele nominalizate cu perspective de podium se numără la feminin - dublu rame (W2-), opt rame cu cârmaci (W8+), dublu vâsle (W2x), iar la masculin - dublu rame (M2-), patru rame (M4-), opt rame cu cârmaci (M8+), dublu vâsle (M2x).

Alte 3-4 clasări în zona locurilor 4-6 completează obiectivul federaţiei.

Atletismul mizează pe 8-10 sportivi cu şanse de calificare şi şi-a propus o medalie, favoriţi fiind Rareş Toader, Diana Ion, Ramona Verman, un loc în intervalul 4-6 şi alte două clasări cât mai aproape de top.

La înot, federaţia de specialitate estimează 3-4 sportivi cu şanse de a ajunge la Los Angeles 2028. Obiectivul de medalie îl are în prim-plan pe David Popovici, în timp ce Daria Silişteanu, Denis Laurean Popescu şi Robert Badea sunt sportivii aflaţi cel mai aproape de baremurile de calificare.

Scrima vizează o medalie, cu Radu Niţu, Vlad Covaliu, George Dragomir şi Răzvan Ursachi nominalizaţi în perspectiva unei performanţe cu echipa masculină de sabie sau la individual. Emma Şonţ, Amalia Covaliu şi Andreea Dincă sunt cotate cu şanse de a ajunge la LA 2028 şi de a se clasa cât mai sus.

Tenisul de masă estimează o delegaţie de opt sportivi, trei fete şi o rezervă, respectiv trei băieţi şi o rezervă. Obiectivul este o medalie, iar Bernadette Szőcs, Elizabeta Samara şi Eduard Ionescu sunt nominalizaţi cu mari şanse de a se apropia de podium la echipe mixte, în probele de dublu mixt, dublu feminin sau masculin.

La ciclism, România mizează pe calificarea a patru sportivi, câte unul în probele de şosea şi mountain bike şi doi la velodrom, iar Vlad Dascălu este nominalizat pentru obiectivul de o medalie.

La haltere, federaţia estimează 2-4 sportivi cu şanse de calificare la LA 2028 şi vizează o medalie, cu Mihaela Cambei (53 kg) şi Luis Lauret (110 kg) nominalizaţi pentru acest obiectiv. Andreea Cotruţa şi Tiberiu Donose sunt cotaţi de asemenea cu şanse de calificare la JO şi clasări cât mai bune.

Judoul îşi propune o medalie prin Alex Creţ şi o clasare în zona locurilor 5-7, cu Adrian Sulcă, Serafima Moscalu şi Ioan Ditzac printre sportivii nominalizaţi.

La kaiac-canoe, obiectivul este o medalie şi o clasare în locurile 4-6, cu Cătălin Chirilă, la canoe simplu 1000 m, nominalizat pentru podium, iar Ilie Sprîncean şi Oleg Nuţă, la canoe dublu 500 m, pentru o clasare de top.

Luptele au în vedere şase sportivi cu şanse de calificare, cu accent pe lotul feminin. Obiectivul este o medalie, iar printre sportivii nominalizaţi cu şanse de a obţine rezultate cât mai onorabile se află Andreea Beatrice Ana, Alina Vuc, Alexandra Anghel, Kateryna Zelenykh, Kriszta Incze.

La tir sportiv, Luca Joldea este nominalizat pentru obiectivul de o medalie, iar Peter Sidi pentru o clasare în zona locurilor 4-6.

În yachting, Ebru Bolat este sportiva nominalizată pentru obiectivul de o medalie fixat de forul naţional de specialitate singura sportivă cotată cu mari şanse de calificare la JO.

Alte discipline urmăresc calificări şi clasări cât mai aproape de podium

Alte federaţii şi-au stabilit obiective axate în principal pe calificarea la Jocurile Olimpice şi pe obţinerea unor rezultate cât mai bune.

Alpinismul şi escalada îl au în vedere pe Darius Râpă, în timp ce boxul estimează 1-3 sportivi cu şanse de calificare şi urmăreşte o clasare în top 6.

Gimnastica artistică mizează pe 6-7 sportivi, la individual şi cu echipa feminină, având ca obiectiv o clasare în top 10. Gimnastica ritmică estimează între una şi şase sportive cu şanse de calificare, iar tenisul ia în calcul doi sportivi.

La tir cu arcul, obiectivul federaţiei este calificarea unei sportive la Los Angeles 2028, Mădălina Amăistroaie fiind cotată cu şanse pentru o clasare în primele şase locuri la JO.

Cinci jocuri sportive luptă pentru prezenţa olimpică

În ceea ce priveşte jocurile sportive, cinci federaţii urmăresc calificarea la Los Angeles 2028.

Baschetul speră să obţină calificarea echipei naţionale masculine 3x3, handbalul mizează pe echipa feminină, estimată la 15 sportive cu şanse de a ajunge la competiţia olimpică, iar poloul îşi concentrează speranţele asupra reprezentativei masculine.

Rugbyul are în vedere echipa masculină în 7, cu 13 sportivi în perspectiva calificării, în timp ce voleiul urmăreşte revenirea echipei masculine în competiţia olimpică, având ca reper poziţia ocupată în clasamentul mondial.