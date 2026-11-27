Deși avea pe masă oferte din partea celor de la FCSB și Universitatea Craiova, Stanciu a preferat să semneze cu gruparea pregătită de Cristiano Bergodi.
VIDEO Cum a fost surprins Nicolae Stanciu după ce a semnat cu U Cluj
Nicolae Stanciu a fost prezentat oficial la Universitatea Cluj zilele trecute.
”Șepcile Roșii” au jucat prima partidă de după venirea lui Nicolae Stanciu contra celor de la Sepsi Sfântu Gheorghe, însă se pare că mijlocașul le-a adus ghinion ”studenților”.
U Cluj a pierdut cu scorul de 0-1 pe teren propriu. Nicolae Stanciu a fost prezent la meci, iar la finalul jocului, a împărțit și autografe.
Unul dintre fani l-a surprins pe căpitanul echipei naționale la plecarea de la stadion și l-a rugat să îi semneze tricoul inscripționat chiar cu numele său.
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