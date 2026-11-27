Deși avea pe masă oferte din partea celor de la FCSB și Universitatea Craiova, Stanciu a preferat să semneze cu gruparea pregătită de Cristiano Bergodi.

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”Șepcile Roșii” au jucat prima partidă de după venirea lui Nicolae Stanciu contra celor de la Sepsi Sfântu Gheorghe, însă se pare că mijlocașul le-a adus ghinion ”studenților”.

U Cluj a pierdut cu scorul de 0-1 pe teren propriu. Nicolae Stanciu a fost prezent la meci, iar la finalul jocului, a împărțit și autografe.

Unul dintre fani l-a surprins pe căpitanul echipei naționale la plecarea de la stadion și l-a rugat să îi semneze tricoul inscripționat chiar cu numele său.